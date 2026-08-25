Ministerio Público investigará denuncias contra HLV por presunto sistema de estafa

Tegucigalpa, Honduras. El Ministerio Público (MP) analizará una denuncia presentada contra la empresa HLV, luego de una denuncia sobre el posible funcionamiento de un sistema irregular relacionado con inversiones.
Yury Mora, portavoz del Ministerio Público, confirmó que la denuncia ingresó al módulo de recepción de denuncias y que las autoridades deberán revisar tanto el contenido del señalamiento como la documentación entregada antes de determinar qué Fiscalía deberá conocer el caso.
El portavoz detalló que el proceso se encuentra en una etapa inicial y que todavía no existe una investigación formal asignada a una Fiscalía específica.
“Ahora está esta denuncia en lo que es el módulo de recepción de denuncias y de ahí se va a analizar la denuncia como tal, la documentación que se ha presentado para posteriormente empezar a turnar a la Fiscalía correspondiente para que ellos inicien las investigaciones del caso”, señaló.
Mora reiteró que, por ahora, el Ministerio Público únicamente cuenta con la denuncia y la documentación presentada, por lo que será necesario completar el análisis previo a la asignación del expediente.
Usuarios reportan problemas con la plataforma
La denuncia ocurre después de que personas que aseguran haber invertido dinero en HLV reportaran dificultades para ingresar a la plataforma digital de la empresa.
De acuerdo con las denuncias, algunos usuarios ya no pueden acceder al sistema y, al intentar recuperar sus cuentas, se les estaría solicitando verificar su identidad mediante la tarjeta de identidad y efectuar un nuevo pago de 365 lempiras.
Las instalaciones de HLV, ubicadas en La Entrada, Copán, también fueron escenario de reclamos de personas que demandaron respuestas. Ante las denuncias, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para atender la situación.
CNBS advierte sobre posibles esquemas fraudulentos
Ante las denuncias, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó sobre la proliferación de posibles esquemas fraudulentos que podrían poner en riesgo los ahorros y recursos económicos de las familias hondureñas.
Según la alerta, estos mecanismos pueden presentarse mediante la promoción de supuestos servicios de inversión, ahorro o subarrendamiento de equipos, acompañados de promesas de generar ingresos o ganancias rápidas y sin riesgo.
En algunos casos, se solicitarían pagos de membresías, depósitos en garantía o anticipos para acceder a los supuestos beneficios.
La CNBS recordó que ninguna persona natural o jurídica puede captar recursos del público sin contar con la autorización correspondiente de las instituciones competentes.
El organismo recomendó a la ciudadanía no entregar dinero ni invertir en plataformas, personas o entidades que no estén autorizadas o que prometan ganancias rápidas y rendimientos exorbitantes.
La denuncia contra HLV deberá pasar ahora por el proceso de análisis del Ministerio Público.
Después de revisar la documentación presentada, las autoridades determinarán la Fiscalía que deberá conocer el caso y establecer si corresponde iniciar una investigación.