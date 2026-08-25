Rodrigo Auzmendi, cerca de jugar en Europa: ¡De Motagua a la Bundesliga!

Buenos Aires, Argentina.

El delantero argentino Rodrigo Auzmendi, recordado por su destacado paso por el Motagua de Honduras, se encuentra en el centro de las miradas del mercado de pases internacional.

El actual atacante del San Lorenzo de Almagro de Argentina está en negociaciones para dar el salto definitivo al fútbol europeo, siendo pretendido formalmente por el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania, según reveló el periodista especializado en fichajes de TyC Sports, Germán García Grova.

El ariete llegó al balompié hondureño a principios de 2024 para enrolarse en las filas del conjunto azul profundo tras la gestión compartida con su hermano, Agustín Auzmendi. Tras ser presentado oficialmente el 30 de enero de ese año, el atacante no tardó en explotar sus virtudes goleadoras, convirtiéndose en una de las figuras más determinantes del certamen local y despertando el interés inmediato de instituciones de la primera división de su país natal.