Muere Dolly Parton a los 80 años

Los Ángeles, Estados Unidos. La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como 'Jolene' e 'I Will Always Love You', murió este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.
El fallecimiento de Dolly Parton fue comunicado por su sobrino, Bryan Seaver, mediante un video publicado en Instagram.
"Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad que nos hicieron sentir a todos como en familia", dijo Seaver en un comunicado oficial en el que habla en nombre de la familia.
Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurase en una entrevista con People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con algunos problemas de salud y que le quedaban muchas cosas por hacer.
La cantante había cancelado en mayo una residencia que tenía prevista en Las Vegas debido a problemas de salud que, según explicó entonces, le ocasionaban “mareos”.
¿Quién era Dolly?
Dolly Parton construyó durante siete décadas una carrera que la convirtió en una de las figuras más reconocibles de la música y la cultura popular de Estados Unidos.
Su característica imagen, marcada por las pelucas rubias, los atuendos llamativos y su particular sentido del humor, acompañó una trayectoria en la que también destacó por sus llamados “Dollyismos”.
Su repertorio incluye algunos de los temas más conocidos de la música country y popular, entre ellos ‘9 to 5’, ‘I Will Always Love You’ y ‘Jolene’. Esta última fue reconocida por Rolling Stone como la mejor canción country de todos los tiempos.
A lo largo de su carrera, Parton ingresó al Salón de la Fama de la Música Country y al Salón de la Fama del Rock & Roll, además de recibir los Honores del Centro Kennedy por sus contribuciones a las artes.
Su influencia también trascendió la música. Como empresaria, impulsó la creación de Dollywood, un parque temático que se convirtió en una de las principales atracciones turísticas de Tennessee y en uno de los mayores empleadores del condado de Sevier, su lugar de origen.
Dolly Parton también conquistó a una nueva generación de espectadores con su aparición en Hannah Montana, donde compartió pantalla con Miley Cyrus y dio vida a la madrina de la protagonista. Su participación reforzó el vínculo entre ambas artistas y mostró otra faceta de la cantante, quien combinó su característico humor con el ambiente de la popular serie de Disney Channel.