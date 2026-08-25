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Locura del Manchester United: paga 93 millones de euros por desconocido futbolista

Los Reds Devils refuerzan su medio campo con un joven futbolista.

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 10:18 -
  • Agencia EFE
Locura del Manchester United: paga 93 millones de euros por desconocido futbolista

Carlos Baleba ya fue presentado como nuevo jugador del Manchester United.
Mánchester, Inglaterra.

El Manchester United hizo oficial este martes la contratación del centrocampista camerunés Carlos Baleba, procedente del Brighton & Hove Albion, por 70 millones de libras (93 millones de euros).

El futbolista camerunés de 22 años ha firmado un contrato de cinco temporadas con opción a una adicional.

Baleba es el tercer fichaje del United en este mercado veraniego tras las incorporaciones de Andrey Santos (56 millones de euros) y Youri Tielemans (41). Los tres futbolistas han llegado para mejorar el centro del campo de un equipo que comenzó este fin de semana la Premier League con una sonrojante derrota contra el recién ascendido Hull City.

"Es un sentimiento increíble llegar al club de mis sueños", dijo Baleba tras estampar la firma en su nuevo contrato. "Jugar en Old Trafford es siempre especial, pero hacerlo como jugador del Manchester United será un verdadero honor. No puedo esperar para trabajar con Carrick, su experiencia y su conocimiento del juego le hacen el entrenador perfecto para que llegue al máximo nivel", añadió.

"La ambición de todo el mundo en el club es muy clara, el futuro es muy emocionante y estoy concentrado en aportar mi grano de arena para que logremos los éxitos que podemos conseguir", señaló.

Baleba llegó al Brighton en 2023 procedente del Lille a cambio de 27 millones de euros y con los 'Seagulls' disputó 112 partidos.

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Agencia EFE
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