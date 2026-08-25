Locura del Manchester United: paga 93 millones de euros por desconocido futbolista

Mánchester, Inglaterra.

El Manchester United hizo oficial este martes la contratación del centrocampista camerunés Carlos Baleba, procedente del Brighton & Hove Albion, por 70 millones de libras (93 millones de euros).

El futbolista camerunés de 22 años ha firmado un contrato de cinco temporadas con opción a una adicional.

Baleba es el tercer fichaje del United en este mercado veraniego tras las incorporaciones de Andrey Santos (56 millones de euros) y Youri Tielemans (41). Los tres futbolistas han llegado para mejorar el centro del campo de un equipo que comenzó este fin de semana la Premier League con una sonrojante derrota contra el recién ascendido Hull City.