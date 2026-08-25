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Onda tropical dejará lluvias este martes en zonas de Honduras

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones podrían alcanzar mayor intensidad y estar acompañadas de actividad eléctrica

Onda tropical dejará lluvias este martes en zonas de Honduras

Se esperan lluvias este martes en varias regiones.

 Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA

San Pedro Sula. El desplazamiento de una onda tropical sobre Honduras favorecerá este martes un aumento de la nubosidad y la presencia de lluvias y chubascos débiles a moderados, de carácter disperso, en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones podrían alcanzar mayor intensidad y estar acompañadas de actividad eléctrica en sectores de las regiones norte, noroccidental y oriental, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a la evolución de las condiciones del tiempo.

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En cuanto al estado del mar, se prevé oleaje de uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Para este día también se contempla la fase lunar de cuarto creciente.

El sol salió a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:00 de la tarde.

Respecto a las temperaturas, la región sur continuará registrando las condiciones más cálidas, con una máxima de 40 grados Celsius y una mínima de 28 grados. En el oriente se esperan temperaturas de entre 22 y 32 grados.

En la región norte, los valores oscilarán entre 26 y 32 grados, mientras que en la zona central se pronostica una máxima de 31 grados y una mínima de 22.

Para la región insular se espera una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 28, mientras que en Tegucigalpa y Francisco Morazán el termómetro alcanzará los 30 grados como máxima y descenderá hasta los 20 grados.

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El pronóstico fue elaborado por Will Ochoa, quien recomendó a la población tomar precauciones, especialmente en las zonas donde se anticipan precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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