Onda tropical dejará lluvias este martes en zonas de Honduras

San Pedro Sula. El desplazamiento de una onda tropical sobre Honduras favorecerá este martes un aumento de la nubosidad y la presencia de lluvias y chubascos débiles a moderados, de carácter disperso, en buena parte del territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones podrían alcanzar mayor intensidad y estar acompañadas de actividad eléctrica en sectores de las regiones norte, noroccidental y oriental, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a la evolución de las condiciones del tiempo.

En cuanto al estado del mar, se prevé oleaje de uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca. Para este día también se contempla la fase lunar de cuarto creciente. El sol salió a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:00 de la tarde. Respecto a las temperaturas, la región sur continuará registrando las condiciones más cálidas, con una máxima de 40 grados Celsius y una mínima de 28 grados. En el oriente se esperan temperaturas de entre 22 y 32 grados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El ingreso y desplazamiento de una onda tropical estará generando aumento de la nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos en la mayoría de las regiones del país. Más intensas y acompañadas de actividad eléctrica en las regiones norte, noroccidente y oriente. pic.twitter.com/paMYrfK3WC — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) August 25, 2026

En la región norte, los valores oscilarán entre 26 y 32 grados, mientras que en la zona central se pronostica una máxima de 31 grados y una mínima de 22. Para la región insular se espera una temperatura máxima de 30 grados y una mínima de 28, mientras que en Tegucigalpa y Francisco Morazán el termómetro alcanzará los 30 grados como máxima y descenderá hasta los 20 grados.