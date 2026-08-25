"Es otro": El drástico cambio físico de "Chande" Ardón

Un tribunal de dictó ayer un fallo absolutorio por un delito de lavado de activos a favor del exalcalde Alexander Ardón, un narcotraficante confeso que fue testigo clave en el proceso por narcotráfico en EE.UU. que culminó con una condena a 45 años de cárcel para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022).
El fallo fue dictado por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con competencia nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, indicó el Poder Judicial de Honduras en sus redes sociales.
"Asimismo, se revocó la medida cautelar de prisión preventiva. Debido a la carga de expedientes que atiende el Tribunal, posteriormente se convocará a las partes procesales para establecer la fecha de lectura de sentencia", añade el escueto mensaje.
Marlon Duarte, abogado defensor de Ardón, exalcalde del municipio de El Paraíso, departamento de Copán, en el oeste hondureño, dijo a los periodistas que ahora lo que procede es el trámite ante el departamento legal de la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, para que su defendido quede en libertad.
El pasado 7 de agosto un tribunal de Honduras finalizó el juicio por blanqueo contra Ardón. La Fiscalía acusó a Ardón y a su hermano Hugo Alfredo, actualmente prófugo, de no poder justificar más de 50 millones de lempiras (unos 1,8 millones de dólares). El cambio físico de Ardón a través de los años, desde que era alcalde hasta escuchar el fallo absolutorio, es notorio. Algunos de los comentarios relacionados con su actual aspecto incluyen afirmaciones como "es otro". Ardón ha estado recluido desde 2019, cuando se entregó a la justicia de Estados Unidos y lleva más de un año preso en Honduras.
Según las investigaciones, ambos habrían dirigido desde 2003 una estructura dedicada al tráfico de drogas y al lavado de activos, actividades con las que presuntamente obtuvieron ganancias ilícitas que posteriormente utilizaron para adquirir propiedades de alto valor, vehículos de lujo y fincas, algo que rechaza su defensa.
Ardón, señalado por las autoridades hondureñas como líder del denominado cartel AA, fue uno de los principales testigos de la Fiscalía estadounidense en el juicio contra el expresidente Hernández, en el que afirmó que el Cartel de Sinaloa entregó un millón de dólares para financiar la campaña presidencial de 2013 al entonces candidato del Partido Nacional, formación actualmente en el poder.
El proceso por narcotráfico en EE.UU. culminó con una condena a 45 años de cárcel para Juan Orlando Hernández, quien el 1 de diciembre de 2025 fue indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Durante su juicio en Estados Unidos, Ardón reconoció ante la justicia de Estados Unidos haber ordenado el asesinato de 56 personas, incluidos dos homicidios que, según su propio testimonio, cometió personalmente. Sin embargo, la causa que enfrenta en Honduras no está relacionada con esa confesión.
Las autoridades hondureñas también han vinculado a Ardón y su hermano con el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y el guatemalteco Mario Ponce, con quienes supuestamente establecieron "alianzas criminales" para ampliar sus operaciones de narcotráfico en Honduras.
Ardón, que se declaró culpable en Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico, fue condenado en enero de 2025 a una pena de tiempo cumplido, es decir, igual al tiempo que el acusado estuvo en prisión preventiva a la espera de su juicio por lo cual no pasaría más días en la cárcel, y a diez años de libertad vigilada, pero fue deportado en abril de 2025 para enfrentar el juicio por blanqueo en Honduras.