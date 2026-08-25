"Es otro": El drástico cambio físico de "Chande" Ardón

El pasado 7 de agosto un tribunal de Honduras finalizó el juicio por blanqueo contra Ardón. La Fiscalía acusó a Ardón y a su hermano Hugo Alfredo, actualmente prófugo, de no poder justificar más de 50 millones de lempiras (unos 1,8 millones de dólares). El cambio físico de Ardón a través de los años, desde que era alcalde hasta escuchar el fallo absolutorio, es notorio. Algunos de los comentarios relacionados con su actual aspecto incluyen afirmaciones como "es otro". Ardón ha estado recluido desde 2019, cuando se entregó a la justicia de Estados Unidos y lleva más de un año preso en Honduras.