¿Otra estafa piramidal?: Así operaba HLV que deja sin dinero a hondureños de occidente

San Pedro Sula, Honduras. Una nueva presunta estafa millonaria, similar al caso de Koriun Inversiones, se estaría repitiendo en el occidente del país. Muchos hondureños han comenzado a quejarse en redes sociales debido a que la empresa en la que invirtieron su dinero y que les prometía ganancias habría bloqueado abruptamente las cuentas desde las cuales retiraban sus fondos. Se trata de Horizonline Investment Group (HLV), que mantendría operaciones en Gracias, Lempira; La Entrada, Copán, y Azacualpa, Santa Bárbara, y que, según los testimonios de los afectados, funcionaría bajo un esquema piramidal. Este sistema es un modelo de negocio en el que se busca generar ingresos mediante la incorporación de nuevos participantes, quienes realizan una inversión inicial y pueden obtener beneficios, en parte, por el reclutamiento de otras personas. La situación tomó relevancia el sábado 20 de agosto de 2026, cuando un grupo de personas realizó un plantón afuera de las instalaciones donde cotidianamente veían operar a HLV, tanto en La Entrada como en Azacualpa. El objetivo fue pedir a los representantes de la entidad una explicación sobre el bloqueo de la plataforma o aplicación digital, situación que ahora les impide retirar su dinero.

Según indicaron los afectados, cuando intentaron retirar sus fondos, la aplicación les solicitó verificar su identidad, además de realizar nuevos pagos. La cantidad dependería del capital con el que ingresaron y, según la información que recibieron, el pago sería necesario para verificar la cuenta y realizar el retiro. De igual forma, la plataforma les indicaría que, de no efectuar el pago solicitado, la cuenta podría ser eliminada. La preocupación aumentó entre los inversionistas del municipio santabarbarense, ya que se llevaron la sorpresa de que las oficinas donde permanecía el personal administrativo de Horizonline Investment Group habían sido desocupadas. En La Entrada, Copán, las instalaciones permanecen cerradas al igual que en Gracias, Lempira. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Desde entonces, los ciudadanos que se consideran afectados se han quejado en redes sociales y en varios medios de comunicación locales para exigir una respuesta a los representantes de la entidad y pedir a las autoridades policiales que intervengan en el caso y realicen una investigación que les permita recuperar su dinero.

Cómo funcionaba

Algunos de los perjudicados han explicado que la empresa comenzó a funcionar desde abril pasado. La fachada era un negocio dedicado al alquiler y reposición de máquinas expendedoras. Los inversionistas no obtenían un producto físico, sino que realizaban un "depósito de alquiler" con el que, según la empresa, generaban dividendos. La plataforma ofrecía ganancias mediante depósitos que conllevaban beneficios con los que se prometía recuperar casi el 100 % de la inversión en 30 días. Entre mayor era la inversión, mayores dividendos se obtenían.

Los inversionistas también obtenían ganancias por ascenso de niveles y por reclutar y atraer nuevos clientes. Cada miembro monitoreaba el movimiento de los dividendos mediante la aplicación digital de HLV en su celular, en la que se reflejaban las ganancias que, según la plataforma, se obtenían diariamente por el capital invertido. También se dio a conocer que la empresa pedía a sus clientes que abrieran una cuenta en agencias bancarias, donde les depositaban las ganancias obtenidas diariamente de la inversión. De esta forma, cada persona podía retirar su dinero. HLV manejaba varios niveles de inversión, desde el más bajo, que solicitaba 1,320 lempiras y era denominado N1 y N2, hasta el nivel más alto, denominado K1 y K2, basados en 360 días. Por ejemplo, si un cliente invertía 1,320 lempiras, recibía 42 lempiras diarios de ganancia. En 360 días, los 1,320 lempiras generarían 15,120 lempiras, indica la tabla que presentaba la empresa a los clientes. En el nivel intermedio, T1, se solicitaba una inversión de 17,420 lempiras. Diariamente se ganaban 512 lempiras y en 360 días generaba 184,320 lempiras. En el caso de ser inversionista K2, que solicitaba una inversión de 2,422,800 lempiras, diariamente se generaba una ganancia de 75,500 lempiras. La tabla señala que en 360 días prometía generar una ganancia de 27,540,000 lempiras.

No hay denuncias formales

Diario LA PRENSA se comunicó con autoridades de la Policía Nacional y del Ministerio Público (MP) para conocer si existen denuncias de los inversionistas perjudicados por el caso señalado como una presunta estafa. Mario Madrid, portavoz policial en Copán, indicó que hasta la tarde de este lunes 24 de agosto ningún ciudadano había interpuesto una denuncia formal que relate una estafa por parte de Horizonline Investment Group (HLV). "Hasta ahora no tenemos reportes de personas que hayan denunciado formalmente ser estafados por esta empresa. Lo que sabemos es que esta empresa no estaba constituida y tampoco estaba regida por la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS). Al no haber un soporte legal ya que no entregaba a la gente recibos ni nada, todo era digital, los perjudicados no tienen ningún soporte legal", dijo Madrid. De igual manera, Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, informó que no hay registros de denuncias por parte de pobladores de Azacualpa, Santa Bárbara, ni de La Entrada, Copán. El funcionario aseguró que, por ahora, no hay una investigación por los casos de estafa.

Caso de Koriun

El caso de Horizonline Investment Group (HLV) ha sido comparado con el de Koriun Inversiones, empresa señalada por las autoridades en un caso de captación irregular de dinero que afectó a miles de ciudadanos en Honduras. El negocio carecía de permiso para captar dinero, pero logró sumar un elevado número de clientes en pocos meses al ofrecer un cinco por ciento de rentabilidad semanal o un 20 % al mes. El pago semanal y la gran cantidad de ciudadanos que cada día se sumaban lograron generar confianza, al punto de que Koriun se extendió a otras cinco ciudades de Honduras. Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros intervinieron el negocio y allanaron tanto la oficina principal de Koriun como sus sucursales en La Entrada, Copán; Santa Bárbara, Santa Bárbara; Juticalpa, Olancho; Danlí, El Paraíso; y Choluteca, Choluteca.