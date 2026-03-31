CNBS alerta sobre posibles estafas piramidales

Debido al aumento de estafas relacionadas con supuestos servicios de inversión, ahorro y captación de dinero, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó a la población hondureña sobre la detección de entidades, personas y plataformas digitales que promocionan estos servicios sin contar con autorización ni supervisión de la institución.
El pasado lunes, un grupo de inversionistas denunció irregularidades tras acudir a las oficinas de la supuesta plataforma financiera UNIFIN, ubicadas en la residencial Manantial de Choloma y encontrarlas completamente vacías, lo que desató la alarma entre los aportantes.
Por medio de un comunicado, las autoridades informaron que han detectado la actividad de tres plataformas que ofrecen supuestos servicios de inversión, ahorro y captación de dinero sin contar con respaldo legal.
Las empresas señaladas son UNIFIN, Monavex y Cryptaespon, las cuales prometen rendimientos y esquemas financieros que no están regulados ni supervisados, poniendo en riesgo los aportes de los ciudadanos.
La intermediación financiera, por su relevancia en la economía, está sujeta a regulación legal y únicamente puede ser realizada por instituciones financieras autorizadas oficialmente.
En este marco, la CNBS advierte a la población que ninguna persona o empresa está facultada para recibir dinero del público sin contar con el permiso de esta entidad.
Por lo cual, la CNBS aconseja a la ciudadanía evitar entregar dinero o invertir en plataformas y entidades que: no cuenten con autorización de la CNBS; ofrezcan ganancias rápidas o rendimientos asegurados; funcionen exclusivamente a través de redes sociales o enlaces no verificables; no proporcionen información clara sobre su identidad, ubicación o representantes legales.
"Ante hechos recientes de amplia difusión pública relacionados con esquemas de inversión y captación no autorizada, la CNBS reitera su llamado a actuar con prudencia y a verificar siempre, antes de invertir", informó la CNBS a través de un comunicado.
La CNBS alerta a la ciudadanía sobre plataformas y entidades no autorizadas que ofrecen inversiones y rendimientos sin respaldo legal. Antes de invertir, verifique siempre en nuestros canales oficiales. Proteja su dinero y actúe con prudencia. ￼#CNBS #AlertaFinanciera... pic.twitter.com/zjsjlZxd5i— CNBS Honduras (@cnbshonduras) March 31, 2026
Miles de hondureños aún afectados por el fraude de Koriun
A un año de hacerse pública la denuncia contra el esquema piramidal de Koriun Inversiones, que dejó a cerca de 30 mil hondureños con pérdidas millonarias y deudas significativas, la incertidumbre persiste y la población continúa siendo vulnerable a nuevas estafas.
Tras lo sucedido, la CNBS publicó una circular alertando a la población sobre los riesgos de invertir en Koriun, ya que los fondos entregados a la empresa no contaban con la protección del Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede).
Las autoridades del Ministerio Público actuaron luego de detectar un esquema que, presuntamente, operaba sin los permisos legales correspondientes y presentaba características de un modelo piramidal.
Durante un allanamiento, se encontraron aproximadamente 421 millones de lempiras en poder del gerente, en varias sucursales y en cuentas bancarias.
Parte de estos fondos habrían sido devueltos a algunos ahorrantes por el propio gerente, aunque no existen registros que lo confirmen y se sospecha que todavía mantiene bajo su control unos 300 millones de lempiras.