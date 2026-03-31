CNBS alerta sobre posibles estafas piramidales

Choloma, Honduras

Debido al aumento de estafas relacionadas con supuestos servicios de inversión, ahorro y captación de dinero, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) alertó a la población hondureña sobre la detección de entidades, personas y plataformas digitales que promocionan estos servicios sin contar con autorización ni supervisión de la institución.

El pasado lunes, un grupo de inversionistas denunció irregularidades tras acudir a las oficinas de la supuesta plataforma financiera UNIFIN, ubicadas en la residencial Manantial de Choloma y encontrarlas completamente vacías, lo que desató la alarma entre los aportantes.

Por medio de un comunicado, las autoridades informaron que han detectado la actividad de tres plataformas que ofrecen supuestos servicios de inversión, ahorro y captación de dinero sin contar con respaldo legal.

Las empresas señaladas son UNIFIN, Monavex y Cryptaespon, las cuales prometen rendimientos y esquemas financieros que no están regulados ni supervisados, poniendo en riesgo los aportes de los ciudadanos.

La intermediación financiera, por su relevancia en la economía, está sujeta a regulación legal y únicamente puede ser realizada por instituciones financieras autorizadas oficialmente.

En este marco, la CNBS advierte a la población que ninguna persona o empresa está facultada para recibir dinero del público sin contar con el permiso de esta entidad.