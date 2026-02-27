Socios de Koriun piden a Nasry Asfura liberar a Iván Velásquez para que les pague sus ahorros

Choloma, Cortés

Decenas de socios de la extinta Koriun Inversiones protagonizaron este viernes una protesta en el municipio de Choloma para exigir al presidente Nasry Asfura que pida al Ministerio Púpblico la liberación de Iván Velásquez, a quien señalan como responsable de devolverles los fondos que invirtieron en un supuesto plan de ahorro. Los manifestantes recorrieron el bulevar que conecta Puerto Cortés con Choloma y San Pedro Sula, con pancartas y consignas, reclamaron una pronta solución a la crisis que enfrentan tras el colapso de Koriun, empresa que operaba captando dinero de particulares bajo la promesa de atractivos rendimientos.

Según los protestantes, muchos entregaron los ahorros de toda su vida con la esperanza de mejorar su situación económica, pero ahora temen haberlo perdido todo. Durante la protesta, algunos participantes advirtieron que continuarán con las protestas en las calles si no reciben una respuesta de las autoridades. Aseguran que la situación es desesperante para decenas de familias que dependían de esos ingresos.

Caída de Koriun