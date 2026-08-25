Hallan muerta a Litza Erazo en el penal de Santa Rosa de Copán

La fallecida fue identificada como Litza Alejandra Mancía Erazo, de 29 años, quien llevaba cinco años cumpliendo una condena en el centro penitenciario por ultimar a su pareja sentimental.

Santa Rosa de Copán. Una mujer privada de libertad fue encontrada sin vida la mañana del domingo en el centro penal de Santa Rosa de Copán, en el departamento de Copán.

De acuerdo con la información de medios locales, el cuerpo de la mujer fue encontrado durante la mañana dentro de las instalaciones del centro penal.

Hasta el momento, la administración del establecimiento penitenciario no ha emitido un comunicado en el que se establezca la causa exacta de su muerte.

Las circunstancias en las que ocurrió el deceso tampoco han sido detalladas por las autoridades penitenciarias.

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Mancía Erazo era originaria de San Francisco del Valle, en el departamento de Ocotepeque, según la información.

Tras el hallazgo, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial de San Pedro Sula para realizarle la autopsia correspondiente. El procedimiento forense permitirá establecer las causas y circunstancias del fallecimiento de la privada de libertad.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso y esclarecer la causa exacta de la muerte de Litza Alejandra Mancía Erazo.