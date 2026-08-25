Estafan con más de $3,000 a familia de latina embarazada detenida por ICE

Texas, Estados Unidos. Una familia denuncia haber sido víctima de una presunta estafa mientras intentaba conseguir la liberación de María Alejandra Gomez-Quiroz, una joven colombiana de 21 años que permanece detenida bajo custodia migratoria en el centro de Dilley, Texas, y tiene cinco meses de embarazo. De acuerdo con sus familiares, entregaron más de 3,000 dólares a una persona que se presentó como abogado y aseguró que podía gestionar la liberación de la joven.

Posteriormente, la familia recibió una supuesta carta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que se informaba que la fianza de María Alejandra había sido aprobada. Sin embargo, la liberación nunca se concretó. Ante esta situación, los familiares comenzaron a verificar la documentación y denunciaron que el documento recibido no era legítimo. La familia sostiene que fue engañada por la persona a quien entregó el dinero. El caso también ha generado preocupación entre los familiares por el estado de salud de la joven, debido a que tiene un embarazo de cinco meses mientras permanece detenida. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse