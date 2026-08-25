Estafan con más de $3,000 a familia de latina embarazada detenida por ICE

Texas, Estados Unidos. Una familia denuncia haber sido víctima de una presunta estafa mientras intentaba conseguir la liberación de María Alejandra Gomez-Quiroz, una joven colombiana de 21 años que permanece detenida bajo custodia migratoria en el centro de Dilley, Texas, y tiene cinco meses de embarazo.
De acuerdo con sus familiares, entregaron más de 3,000 dólares a una persona que se presentó como abogado y aseguró que podía gestionar la liberación de la joven.
Posteriormente, la familia recibió una supuesta carta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que se informaba que la fianza de María Alejandra había sido aprobada. Sin embargo, la liberación nunca se concretó.
Ante esta situación, los familiares comenzaron a verificar la documentación y denunciaron que el documento recibido no era legítimo. La familia sostiene que fue engañada por la persona a quien entregó el dinero.
El caso también ha generado preocupación entre los familiares por el estado de salud de la joven, debido a que tiene un embarazo de cinco meses mientras permanece detenida.
Según sus allegados, María Alejandra ha presentado dolor abdominal durante su permanencia en el centro migratorio. Además, aseguran que ha mostrado síntomas de depresión debido a las condiciones de su detención y la incertidumbre sobre su situación.
La familia ha pedido que se esclarezca quién elaboró y entregó la supuesta carta de ICE, así como el destino de los más de 3,000 dólares que fueron entregados bajo la promesa de gestionar la libertad de la joven.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que María Alejandra está recibiendo atención médica mientras permanece bajo custodia migratoria.
Los familiares continúan esperando respuestas sobre la presunta estafa y sobre las condiciones en las que permanece la joven embarazada.
Mientras se investiga lo ocurrido con el supuesto abogado y el documento presentado a la familia, María Alejandra Gomez-Quiroz continúa detenida en el centro migratorio de Dilley, Texas.