Es falso que Roberto Lagos dijera que el aumento del dólar no afecta a los “pobres”

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que atribuyen al presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, una afirmación según la cual el cambio del dólar no afecta a los pobres porque ellos no utilizan esa moneda. La cita está acompañada por una fotografía de Lagos en la que aparece con corbata azul y traje negro mientras sostiene un micrófono con un detalle amarillo, frente a un fondo blanco con elementos representativos del BCH. Sin embargo, no hay evidencia de que Roberto Lagos haya realizado esa afirmación. En la revisión efectuada no se encontró ningún video, audio, entrevista o publicación en la que el presidente del BCH pronuncie la frase que circula en redes sociales. Además, la fotografía utilizada para acompañar la supuesta declaración corresponde a una conferencia del 16 de febrero de 2026. Las declaraciones ofrecidas por Lagos durante esa comparecencia no guardan relación con el encarecimiento del dólar frente al lempira ni respaldan la cita que se le atribuye en redes sociales. “El cambio del dólar no afecta al pobre ya que ellos no usan dólares”, dice textualmente un post en Facebook, compartido desde el 31 de agosto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La cita comenzó a difundirse después de que el precio de venta del dólar estadounidense superara por primera vez la barrera de los 27 lempiras en Honduras, como informó El Heraldo. De acuerdo con el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Honduras (BCH) para el 28 de agosto de 2026, el precio de venta de la moneda estadounidense se situó en 27.0010 lempiras, mientras que el de compra se ubicó en 26.8667 lempiras. Para este lunes 31 de agosto, la tasa de compra fue fijada en 26.8661 lempiras por dólar, mientras que la de venta se ubicó en 27.0004 lempiras. Ambas tasas disminuyeron 0.0006 lempiras respecto al viernes 28 de agosto. La depreciación del lempira frente al dólar encarece, en términos de moneda nacional, los bienes y servicios adquiridos en dólares, entre ellos productos importados, materias primas y algunas obligaciones financieras.

No hay evidencia

Búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron un video, audio o entrevista en la que el presidente del BCH, Roberto Lagos, haya dicho que el cambio del dólar no afecta a los pobres porque no lo usan. Una pesquisa en la cuenta personal de Roberto Lagos en X tampoco encontró videos, audios ni publicaciones en las que el funcionario haya realizado esa afirmación. Una búsqueda en Google con las palabras clave “Roberto Lagos + dólar + pobres” permitió localizar varias entrevistas ( 1 , 2 , 3 ) en las que Lagos se refirió al comportamiento de la moneda estadounidense tras superar los 27 lempiras el 28 de agosto de 2026. Sin embargo, en ninguna de ellas hace la afirmación que se le atribuye en redes.

Sobre la imagen

Al realizar una búsqueda inversa en Google con la imagen que circula en redes sociales de Roberto Lagos y la cita atribuida, se encontró un video en el X de TV Azteca Honduras, en el que Lagos viste de la misma forma y se pueden ver todos los elementos de la foto: el micrófono, el fondo y demás. Sin embargo, la secuencia está fechada el 16 de febrero de 2026, varios meses antes de que el precio del dólar sobrepasara los 27 lempiras. Además, Lagos no se refiere a ese tema, sino a la visita de representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Honduras.

🚨 #ÚLTIMAHORA | El presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos, ofrece conferencia de prensa sobre la visita del Fondo Monetario Internacional.#FIAhn #Nacionales #FMI pic.twitter.com/27qz6rkL1v — TV Azteca Honduras (@aztecahonduras) February 16, 2026