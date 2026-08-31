Barcelona con tres fichajes, Real Madrid cierra refuerzo y otro deja el club

OFICIAL // El Liverpool anunció este lunes el fichaje del delantero francés Bradley Barcola, procedente del Paris Saint Germain, por 120 millones de libras (140 millones de euros). El futbolista de 23 años, tras un largo verano sonando para abandonar el club inglés, se convierte en el sustituto de Mohamed Salah en la banda izquierda del Liverpool a la vez que es segundo fichaje más caro en la historia de los de Anfield, por delante de los 125 millones que pagaron por Florian Wirtz y solo por detrás de los 145 que desembolsaron por Alexander Isak.