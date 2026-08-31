Barcelona con tres fichajes, Real Madrid cierra refuerzo y otro deja el club

El mercado de fichajes cierra este martes 1 de septiembre y estos son los últimos movimientos de este lunes 31 de agosto.
OFICIAL // El Al-Hilal y el jugador francés Karim Benzema acordaron de mutuo acuerdo este lunes poner fin a su relación contractual, según informó el club a través de un comunicado.
OFICIAL // El centrocampista inglés Omari Hutchinson se convirtió este lunes en nuevo jugador del Milan, que incorporó al futbolista cedido por el Nottingham Forest hasta el 30 de junio de 2027 con una opción de compra, informó el club italiano.
OFICIAL // El colombiano Daniel Muñoz ha cambiado el Crystal Palace por el Nottingham Forest en un acuerdo valorado en 22 millones de libras (25 millones de euros) y con un contrato de tres años, anunció este lunes el club.
OFICIAL // El Celta informó este lunes de que ha llegado a un acuerdo con el Liverpool FC para el traspaso del centrocampista Stefan Bajcetic, quien firma un contrato con la entidad gallega hasta junio de 2029.
OFICIAL // El centrocampista brasileño Arthur Melo, exjugador de FC Barcelona, Girona y Juventus, entre otros equipos europeos, fichó por el Santos de Neymar hasta el final de la presente temporada, según anunció este lunes el club paulista.
OFICIAL // El Atlético de Madrid anunció este lunes el traspaso del extremo Iker Luque al Racing de Santander, con el que ha firmado hasta el 30 de junio de 2030, tras completar la pretemporada con el primer equipo rojiblanco, con el que ya debutó la pasada campaña con un gol incluido al Valencia.
OFICIAL // El delantero mexicano Santiago Giménez fue presentado este lunes como nuevo jugador del Oporto, con el que jugará cedido por el Milan. En un comunicado, el Oporto indicó que la cesión se extenderá hasta el final de la temporada actual, tras lo cual tendrá la opción de adquirir al internacional azteca por 18 millones de euros.
Fabrizio Romano adelanta que Mykhaylo Mudryk se convertirá en nuevo jugador del Tottenham de Roberto De Zerbi.
El argentino Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso de la historia del River Plate de ese país, está muy cerca de convertirse en el nuevo seleccionador de Ecuador tras la salida de su compatriota Sebastián Beccacece después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Fabrizio Romano adelanta que Robert Sánchez se convertirá en nuevo portero del Como de la Serie A de Italia.
CONFIRMADO // Fabrizio Romando revela que Jonathan David se marcha al Atlético de Madrid: "Acuerdo verbal cerrado con la Juventus. Acuerdo inicial de cesión con opción de compra para el delantero canadiense, que se unirá al Atléti, club que cubrirá más del 50% de su salario".
OFICIAL // El Manchester City ha fichado al extremo brasileño Allan Elias, procedente del Palmeiras, a cambio de 34 millones de libras (40 millones de euros) y hasta el verano de 2031, según comunicó este lunes el club inglés.
OFICIAL // El Liverpool anunció este lunes el fichaje del delantero francés Bradley Barcola, procedente del Paris Saint Germain, por 120 millones de libras (140 millones de euros). El futbolista de 23 años, tras un largo verano sonando para abandonar el club inglés, se convierte en el sustituto de Mohamed Salah en la banda izquierda del Liverpool a la vez que es segundo fichaje más caro en la historia de los de Anfield, por delante de los 125 millones que pagaron por Florian Wirtz y solo por detrás de los 145 que desembolsaron por Alexander Isak.
La llegada de Barcola al equipo puede no ser la última incorporación para los de Andoni Iraola, que también trabajan en un extremo derecho como Jakub Minteh, cuyo precio en el Brighton & Hove Albion parece muy alto, o Ismaila Sarr, del Crystal Palace.
OFICIAL // Ousmane Dembélé, Balón de Oro de 2025 y doble campeón de la Liga de Campeones (2025 y 2026), renovará su contrato con el PSG dos años más, de 2028 hasta 2030, cuando el internacional francés tendrá 33 años, informó este lunes L'Équipe
OFICIAL // Sergio Martínez afronta a sus 19 años el mayor salto de su todavía corta carrera con su incorporación al Real Madrid, un movimiento que culmina una trayectoria de crecimiento acelerado en apenas un año, en el que ha pasado de las categorías inferiores del Racing de Santander hasta debutar y marcar en Primera División con el conjunto del norte español.
Fabrizio Romano informa que el Valencia y Liverpool llegaron a un principio de acuerdo para la cesión de Harvey Elliot.
Diario AS informa que el Manchester City y Chelsea "ultiman el traspaso de Enzo Fernández por una cantidad récord. Con el jugador ya estaría todo apalabrado".
OFICIAL // El Real Oviedo anunció este lunes el fichaje del defensa David Jiménez, de 22 años, procedente del Real Madrid, con un contrato hasta 2029.
Fabrizio Romano informa que Jack Grealish "pasará el reconocimiento médico como nuevo jugador del Everton el martes.Acuerdo cerrado con el Manchester City para su cesión, con el visto bueno de Jack".
CONFIRMADO // El delantero brasileño Gabriel Jesus acudió al Spotify Camp Nou para presenciar el Barcelona-Rayo Vallecano a la espera de que este martes se haga oficial su fichaje por el conjunto azulgrana.
Fabrizio Romano informa que el "Barcelona ha llegado a un acuerdo para fichar al talentoso centrocampista de 19 años Mirza Catovic. El joven talento alemán llega procedente del Stuttgart al Atlético de Madrid como nueva inversión; inicialmente cedido con opción de compra por valor de 3,5 millones de euros".
CONFIRMADO // Fabrizio Romano revela que el Barcelona cerró el fichaje de Mikael Baza, defensa de 16 años procedente del Hamburgo (es primo de Jonathan Tah) y firmará por tres temporadas, hasta 2029 al Barça Atlètic.