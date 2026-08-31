“Es inhumano”: futbolista argentino expresa su indignación tras 21 días detenido por ICE

El futbolista argentino Matías Pourrain recuperó su libertad después de permanecer durante tres semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El jugador, de 34 años, regresó el pasado jueves a su vivienda en Miami, Florida, donde se reencontró con su familia.
Pourrain relató que fue detenido el 6 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Ft. Lauderdale, cuando se preparaba para abordar un vuelo junto con integrantes de su equipo. Según contó, agentes federales le ordenaron acompañarlos y le advirtieron: “tenés que venir con nosotros por las buenas o por las malas. Vos elegís”.
“Te torturan mentalmente. Es durísimo”, afirmó el argentino en una entrevista con Noticias Telemundo, al referirse a las semanas que permaneció detenido.
El futbolista explicó que, tras ser esposado, fue trasladado a Miramar, Florida. Posteriormente, las autoridades lo llevaron hasta un centro de detención de ICE ubicado en Laredo, Texas. “No tenía mucha opción. Me esposaron y me llevaron para Miramar (Florida)”, relató.
Durante su permanencia bajo custodia, Pourrain aseguró que enfrentó condiciones que calificó como inhumanas. Según su testimonio, permaneció casi tres días sin recibir alimentos y posteriormente fue alimentado mientras se encontraba “atado de pies y manos”.
La liberación se produjo después de una audiencia migratoria realizada en Laredo. De acuerdo con un comunicado de la oficina de su abogada, Regina Borges de Moraes, un juez de inmigración aprobó el miércoles 26 una fianza de 20,000 dólares, lo que permitió que el futbolista recuperara su libertad al día siguiente.
Borges de Moraes señaló además que Pourrain mantiene pendiente una solicitud para obtener la residencia permanente en Estados Unidos. Según la información proporcionada por la familia y el club, el argentino tiene también un caso de asilo en trámite desde hace años.
Antes de recuperar su libertad, Pourrain pidió al juez que no se le colocara un dispositivo de monitoreo en el tobillo. El futbolista explicó que un grillete le dificultaría continuar con su trabajo como entrenador en academias de fútbol.
En lugar del dispositivo en el tobillo, las autoridades establecieron que Pourrain debe reportarse periódicamente ante ICE mediante una aplicación instalada en un teléfono. De esta manera, podrá continuar con sus actividades deportivas y laborales mientras avanza su proceso migratorio.
El argentino comenzó su carrera en Argentina, donde integró equipos como Real Pilar, San Martín de Burzaco y Mercedes. Con Real Pilar protagonizó uno de los capítulos más destacados de su trayectoria en junio de 2019, cuando formó parte del plantel que consiguió el ascenso a la Primera C y eliminó a Vélez Sarsfield en la Copa Argentina.
Posteriormente, Pourrain se trasladó a Estados Unidos y pasó por Miami Beach FC, Miami City FC y Miami United FC antes de incorporarse al Club de Lyon FC, de Winter Park, Florida. El conjunto participa en la National Independent Soccer Association (NISA), considerada el tercer nivel del fútbol estadounidense y una competición paralela a la MLS. El argentino juega principalmente como mediocampista, aunque también puede desempeñarse como delantero.
El club inició una campaña en redes sociales denominada “Ayuda para traerlo a casa” y sostuvo que Pourrain “no es un criminal”. Su hermano afirmó, además, que otros cuatro jugadores decidieron no abordar el avión el día de la detención por temor a atravesar una situación similar.