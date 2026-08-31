“Es inhumano”: futbolista argentino expresa su indignación tras 21 días detenido por ICE

El argentino comenzó su carrera en Argentina, donde integró equipos como Real Pilar, San Martín de Burzaco y Mercedes. Con Real Pilar protagonizó uno de los capítulos más destacados de su trayectoria en junio de 2019, cuando formó parte del plantel que consiguió el ascenso a la Primera C y eliminó a Vélez Sarsfield en la Copa Argentina.