Es falso que Jack Uriarte dijo que pondrán placas en escuelas de Shin Fujiyama

San Pedro Sula, Honduras
Circula en redes sociales una publicación que asegura que Jack Uriarte, diputado del Partido Nacional, afirmó que, una vez finalizadas las escuelas que construye el creador de contenido Shin Fujiyama en La Mosquitia, acudirá junto con Ivette Argueta, secretaria de Educación, para inaugurarlas y colocar una placa correspondiente al Estado de Honduras.
Sin embargo, es falso: no hay registros públicos que respalden la supuesta declaración atribuida al congresista. Además, Jack Uriarte confirmó a LA PRENSA Verifica que no realizó esa afirmación.
“Una vez terminadas las escuelas en la Mosquitia por Shin Fujiyama, iremos junto con la Ministra de Educación Ivette Arely Argueta Padilla, a su inauguración y estampar la placa correspondiente que le corresponde al Estado de Honduras”, es, literalmente, la cita adjudicada al congresista que ha sido esparcida en una entrada de Facebook desde el 29 de agosto.
La desinformación surge mientras Shin Fujiyama desarrolla una nueva escuela en la comunidad de Umru, en La Mosquitia, como parte de su proyecto “One Thousand Schools”, con el que busca construir y mejorar 1,000 centros educativos en Honduras.
La obra comenzó a mediados de agosto de 2026. Además, Erika Urtecho, diputada del Partido Liberal por Gracias a Dios, gestionó 100,000 lempiras desde el Congreso Nacional y pupitres para apoyar el proyecto.
No hay registros
LA PRENSA Verifica realizó una búsqueda en Google con las palabras clave “Jack Uriarte + Shin Fujiyama + escuelas + La Mosquitia + placa”, además de otras combinaciones relacionadas con la supuesta declaración.
La búsqueda no arrojó publicaciones de medios de comunicación ni fuentes confiables que documenten que Uriarte haya anunciado la colocación de placas del Estado en las escuelas construidas por Fujiyama.
También se revisaron las cuentas de Jack Uriarte en Facebook, X e Instagram, sin localizar publicaciones, videos o transmisiones en las que haya realizado la afirmación.
De igual manera, se revisaron las redes sociales de la Secretaría de Educación en Facebook, X e Instagram, y no se localizaron publicaciones o comunicados sobre la supuesta colocación de placas en las escuelas construidas por Shin Fujiyama.
Adicionalmente, consultado por LA PRENSA Verifica sobre la publicación que circula en redes sociales, Jack Uriarte negó haber realizado la declaración que se le atribuye y confirmó que la información es falsa.
En conclusión, es falso que Jack Uriarte haya dicho que colocarán una placa del Estado en las escuelas construidas por Shin Fujiyama en La Mosquitia.