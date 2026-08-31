Es falso que Jack Uriarte dijo que pondrán placas en escuelas de Shin Fujiyama

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que asegura que Jack Uriarte, diputado del Partido Nacional, afirmó que, una vez finalizadas las escuelas que construye el creador de contenido Shin Fujiyama en La Mosquitia, acudirá junto con Ivette Argueta, secretaria de Educación, para inaugurarlas y colocar una placa correspondiente al Estado de Honduras. Sin embargo, es falso: no hay registros públicos que respalden la supuesta declaración atribuida al congresista. Además, Jack Uriarte confirmó a LA PRENSA Verifica que no realizó esa afirmación. “Una vez terminadas las escuelas en la Mosquitia por Shin Fujiyama, iremos junto con la Ministra de Educación Ivette Arely Argueta Padilla, a su inauguración y estampar la placa correspondiente que le corresponde al Estado de Honduras”, es, literalmente, la cita adjudicada al congresista que ha sido esparcida en una entrada de Facebook desde el 29 de agosto.

La desinformación surge mientras Shin Fujiyama desarrolla una nueva escuela en la comunidad de Umru, en La Mosquitia, como parte de su proyecto “One Thousand Schools”, con el que busca construir y mejorar 1,000 centros educativos en Honduras. La obra comenzó a mediados de agosto de 2026. Además, Erika Urtecho, diputada del Partido Liberal por Gracias a Dios, gestionó 100,000 lempiras desde el Congreso Nacional y pupitres para apoyar el proyecto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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