Es de IA la imagen de un supuesto peaje en la carretera entre Siguatepeque e Intibucá.

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una imagen que supuestamente muestra un nuevo peaje instalado en la carretera que del municipio de Siguatepeque, departamento de Comayagua, conecta con el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá. La publicación muestra una estructura con tres casetas sobre la carretera y, en la parte superior, una fotografía del presidente de Honduras, Nasry Asfura. Sin embargo, esto es falso. No existe evidencia de que se haya instalado un peaje en ese tramo carretero. Una fuente del gobierno confirmó a LA PRENSA Verifica que no se ha colocado ninguna estación de cobro en esa vía. Además, Hive Moderation, una herramienta que estima la probabilidad de que una imagen haya sido generada con inteligencia artificial (IA), determinó una probabilidad del 99.9% de que el contenido haya sido creado con esta tecnología. “¡Gran noticia para el departamento de Intibucá! El anhelado proyecto para mantener la carretera que conecta Intibucá con Siguatepeque en óptimas condiciones finalmente se concreta con la instalación del nuevo peaje”, dice textualmente una publicación en Facebook, compartida decenas de veces desde el 26 de agosto de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El cobro de peajes en algunas de las principales carreteras de Honduras comenzó en junio de 2014, durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, bajo la administración de la Concesionaria Vial Honduras (COVI) en la carretera CA-5 Norte, que conecta Tegucigalpa con la zona norte del país. La primera estación habilitada fue la de Zambrano , ubicada en el kilómetro 37. Posteriormente entraron en operación las estaciones de Santa Cruz de Yojoa, en el kilómetro 182, y Siguatepeque, en el kilómetro 112; esta última comenzó a funcionar a finales de 2015. En Honduras también operan otros peajes regionales administrados por diferentes concesionarias. COVI Honduras (Concesionaria Vial Honduras) es la empresa privada encargada de administrar, rehabilitar, ampliar y dar mantenimiento al Corredor Logístico de la carretera CA-5 Norte, incluyendo la operación y el cobro de los peajes. Durante el gobierno de Xiomara Castro se impulsó la construcción y mejoramiento de la carretera que conecta Siguatepeque con Jesús de Otoro y La Esperanza, en Intibucá. La obra comprende 67 kilómetros de pavimento de concreto hidráulico, con una inversión superior a 416 millones de lempiras y una población beneficiada estimada en más de 150,000 habitantes.

Nada lo prueba

Una búsqueda inversa en Google con la imagen que circula en Facebook no permitió localizar publicaciones de fuentes oficiales o medios de comunicación confiables que confirmaran la instalación de un peaje en la carretera entre Siguatepeque y La Esperanza. Asimismo, una revisión del sitio web y de las cuentas oficiales de COVI Honduras en X , Facebook e Instagram no encontró anuncios relacionados con la instalación de una nueva estación de peaje en ese tramo. Contactado por LA PRENSA Verifica, el secretario de Comunicaciones, Héctor Ordóñez, confirmó que el gobierno no ordenó ni instaló ningún peaje en esa carretera. “Es falso”, aclaró Ordóñez.

Fabricada con IA

Una revisión detallada de la imagen difundida en Facebook permitió identificar varias inconsistencias visuales asociadas con contenidos generados mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, los espacios destinados al paso de los vehículos son reducidos y dificultarían la circulación de camiones u otros automotores pesados. Además, la fotografía del presidente colocada sobre la estructura presenta una integración poco natural con el resto de la escena. También se observan inconsistencias en la señalización de los carriles. Las luces ubicadas sobre los extremos de la estructura sugieren sentidos de circulación que no resultan coherentes con la disposición de la carretera mostrada en la imagen. La imagen también fue analizada con Hive Moderation, herramienta que calcula la probabilidad de que un contenido haya sido generado mediante inteligencia artificial. El resultado arrojó un 99.9% de probabilidad de que la imagen haya sido creada con esta tecnología. Un porcentaje altísimo, según su escala, que evidencia que el contenido no es real.