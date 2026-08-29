Nada prueba que Florinda Meza demandará a Milagro Flores por vestirse de “La Chilindrina”

San Pedro Sula, Honduras

Circulan en redes sociales publicaciones que aseguran que la actriz mexicana Florinda Meza supuestamente exigirá a la presentadora hondureña Milagro Flores tras vestirse como “La Chilindrina” en unas recientes publicaciones de Instagram. Según el posteo, Meza supuestamente exige una compensación económica que oscila entre los 25 mil y 50 mil dólares. Sin embargo, es falso. No existen registros en medios de comunicación confiables o fuentes oficiales que confirmen la supuesta acción legal contra Flores. Además, los derechos de comercialización y del personaje de La Chilindrina pertenecen a la actriz María Antonieta de las Nieves y no a Meza. “El uso de personajes relacionados con Florinda Meza podría traerle problemas legales a Milagro Flores, ya que supuestamente su equipo estaría evaluando una demanda que podría alcanzar entre 25 y 50 mil dólares; además, se habla de la posible llegada de abogados mexicanos a Honduras para abordar el tema directamente con Milagro”, dice textualmente la entrada de una publicación de Facebook, compartida decenas de veces desde el 28 de agosto de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Milagro Flores es una presentadora de televisión hondureña que labora en el medio Hable Como Habla (HCH), medio en el que desarrolla su carrera desde 2016. Su trayectoria se ha concentrado en espacios relacionados con entretenimiento y televisión. Además de su trabajo en televisión, Flores mantiene una actividad constante en redes sociales, donde comparte contenidos relacionados con su vida profesional y personal y cuenta con una amplia audiencia. Por su parte, Florinda Meza es una actriz y productora mexicana reconocida principalmente por su participación en las producciones de comedia creadas por Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”. Su papel más conocido es el de Doña Florinda, personaje que interpretó en El Chavo del 8. También dio vida a “La Popis” en esa producción y a “La Chimoltrufia” en el programa Chespirito. Además de actuar, Meza participó en labores de escritura y producción. Desde 1980 colaboró como guionista en Chespirito y posteriormente produjo, escribió y protagonizó proyectos como Milagro y magia. También participó en películas como El Chanfle, Charrito y Música de viento.

Sin evidencia

Búsquedas en la web y en medios de comunicación no encontraron evidencia en fuentes oficiales ni en medios confiables sobre la supuesta amenaza de Florinda Meza de demandar a la presentadara hondureña Milagro Flores. Del mismo modo, EH Verifica revisó las redes sociales oficiales de Meza ( Instagram y X ) y no encontró ninguna referencia a una acción legal contra Milagro Flores. Se realizaron, además, pesquisas en distintos motores de búsqueda y redes sociales, sin encontrar resultados más allá de la publicación viral. Esto sugiere que la información no fue difundida de forma oficial ni replicada por fuentes confiables. Una búsqueda en Google con las palabras clave “Florinda Meza + demanda + Milagro Flores” permitió localizar un video , publicado el 28 de agosto de 2026, en el que Flores afirmó que, hasta esa fecha, no había recibido ninguna notificación ni documento formal sobre una demanda en su contra por utilizar el personaje de “La Chilindrina”.

Otra pesquisa en Google con las palabras clave “derechos de autor + Chilindrina” permitió encontrar un artículo de La Nación que señala que María Antonieta de las Nieves, actriz que interpreta a “La Chilindrina”, registró el personaje y obtuvo sus derechos después de enfrentar una disputa legal con Roberto Gómez Bolaños, conocido como “Chespirito”. El rastreo también permitió localizar otros artículos periodísticos ( 1 , 2 , 3 ) sobre las disputas relacionadas con los derechos de las obras y los personajes creados por Chespirito. Ninguna de esas publicaciones identifica a Florinda Meza como titular de los derechos sobre “La Chilindrina” u otro personaje. Las fuentes consultadas señalan que las controversias de Meza se han relacionado principalmente con los derechos biográficos y de imagen de Roberto Gómez Bolaños, no con la propiedad intelectual de “La Chilindrina” ni otros personajes.

Sobre la imagen

La publicación viral adjunta una imagen de Florinda Meza sosteniendo un documento que dice textualmente: “Demanda por daños y perjuicios contra Milagro Flores”. Sin embargo, se trata de un montaje realizado a partir de una fotografía publicada por la propia actriz mexicana. Una búsqueda inversa en Google Lens permitió localizar una publicación de Meza en Instagram en la que aparece la misma imagen utilizada en el contenido viral. La publicación original fue compartida el 29 de abril de 2025 y la imagen que incluye la desinformación se localizó en la segunda imagen de una secuencia de fotografías. Al comparar ambas versiones, se observa que el documento fue añadido digitalmente sobre la fotografía original. En la publicación auténtica, Meza no sostiene ningún escrito relacionado con una demanda ni menciona a la presentadora hondureña.