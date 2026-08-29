Abuelo hispano queda libre tras pagar fianza por accidente que cobró la vida de su nieto

Javier Gutiérrez, de 52 años, recuperó su libertad tras pagar una fianza de 100,000 dólares, luego de permanecer detenido en el condado de Harris, Texas, por su presunta responsabilidad en un accidente de tránsito en el que murió su nieto de nueve años. De acuerdo con la información disponible sobre el caso, Gutiérrez quedó en libertad bajo estrictas condiciones de movilidad y con monitoreo constante de sobriedad mientras continúa el proceso judicial en su contra.

El accidente ocurrió cuando Gutiérrez conducía un Toyota que colisionó contra una patrulla de la Oficina del Sheriff. Como consecuencia del impacto, su nieto, Jadiel Ángel Molina, de nueve años, salió expulsado del asiento del copiloto y perdió la vida. Según datos de la Fiscalía citados por Fox 26 Houston, Gutiérrez habría reconocido ante las autoridades que consumió seis cervezas pocos minutos antes del accidente.