Abuelo hispano queda libre tras pagar fianza por accidente que cobró la vida de su nieto

Javier Gutiérrez, de 52 años, recuperó su libertad tras pagar una fianza de 100,000 dólares, luego de permanecer detenido en el condado de Harris, Texas, por su presunta responsabilidad en un accidente de tránsito en el que murió su nieto de nueve años.
De acuerdo con la información disponible sobre el caso, Gutiérrez quedó en libertad bajo estrictas condiciones de movilidad y con monitoreo constante de sobriedad mientras continúa el proceso judicial en su contra.
El accidente ocurrió cuando Gutiérrez conducía un Toyota que colisionó contra una patrulla de la Oficina del Sheriff. Como consecuencia del impacto, su nieto, Jadiel Ángel Molina, de nueve años, salió expulsado del asiento del copiloto y perdió la vida.
Según datos de la Fiscalía citados por Fox 26 Houston, Gutiérrez habría reconocido ante las autoridades que consumió seis cervezas pocos minutos antes del accidente.
Tras el hecho, el hombre enfrenta un proceso judicial por cargos graves relacionados con el accidente que provocó la muerte del menor.
La investigación continúa y la Fiscalía analiza nuevas evidencias con el objetivo de determinar las circunstancias del accidente y establecer si corresponde modificar o aumentar la gravedad de los cargos presentados contra Gutiérrez.
Mientras el proceso legal avanza, la familia atraviesa un momento marcado por el dolor tras la muerte del pequeño Jadiel Ángel.
La madre del menor, Yoselin Argueta, se encuentra preparando los actos fúnebres para despedir a su hijo, mientras Gutiérrez enfrenta las consecuencias legales derivadas del accidente.
Los últimos honores para Jadiel Ángel están previstos para este sábado 29 de agosto, en su comunidad, donde familiares y allegados se reunirán para darle el último adiós.
La liberación de Gutiérrez no pone fin al caso, ya que deberá cumplir las condiciones establecidas por las autoridades mientras continúa el proceso judicial y la Fiscalía determina las responsabilidades correspondientes.