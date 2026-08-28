Jeaustin Campos renuncia como DT del Real España

San Pedro Sula.

Bombazo en el fútbol catracho y es que el técnico costarricense Jeaustin Campos habría tomado la decisión de no continuar al frente del Real España. La información fue adelantada por el periodista Kevin Jiménez, reconocido por sus reportes sobre movimientos y fichajes en el fútbol de Costa Rica. Hasta el momento, el Real España no ha hecho oficial la salida del entrenador, por lo que se espera la postura de la institución aurinegra.

La situación económica del club aparece nuevamente como uno de los factores alrededor de la continuidad de Campos. Hace aproximadamente dos semanas, el estratega confirmó públicamente que el cuerpo técnico tenía salarios atrasados y reconoció su molestia por la situación. El mismo DT por medio de su whatsapp confirmó que no sigue al frente del equipo y agradeció el apoyo a sus jugadores.



Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse