Jeaustin Campos renuncia como DT del Real España

Bombazo en el fútbol catracho y es que el técnico costarricense Jeaustin Campos habría tomado la decisión de no continuar al frente del Real España. La información fue adelantada por el periodista Kevin Jiménez, reconocido por sus reportes sobre movimientos y fichajes en el fútbol de Costa Rica.
Hasta el momento, el Real España no ha hecho oficial la salida del entrenador, por lo que se espera la postura de la institución aurinegra.
La situación económica del club aparece nuevamente como uno de los factores alrededor de la continuidad de Campos. Hace aproximadamente dos semanas, el estratega confirmó públicamente que el cuerpo técnico tenía salarios atrasados y reconoció su molestia por la situación.
El mismo DT por medio de su whatsapp confirmó que no sigue al frente del equipo y agradeció el apoyo a sus jugadores.
Según se conoció este día el club no entreno de nuevo debido a la falta de pago por parte de la dirigencia aurinegra.
El DT dirigió el pasado domingo en el clásico frente a Marathón por lo que sería su último partido al frente del club aurinegro.
El Real España deberá pronunciarse oficialmente para confirmar la renuncia y explicar las condiciones en las que se produce la salida del técnico costarricense.