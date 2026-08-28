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Chirinos manda mensaje desde una camilla tras sufrir fuerte golpe en el rostro

Chirinos estaría unos dos meses fuera de las canchas luego de la fuerte lesión que sufrió en Olancho.

Chirinos manda mensaje desde una camilla tras sufrir fuerte golpe en el rostro

El delantero catracho agradeció el apoyo de los aficionados del Olimpia y espera volver pronto a las canchas.

Tegucigalpa, Honduras.

Michaell Chirinos se recupera satisfactoriamente de la grave lesión que lo mantiene alejado de los terrenos de juego. El atacante del Olimpia sufrió un fuerte golpe en el rostro durante el empate contra Olancho FC del pasado domingo.

'Chiri' fue sometido a una cirugía tras presentar una fractura maxilar, una fractura del arco cigomático (pómulo) y otra del hueso propio de la nariz. Se estima que estará fuera de las canchas por al menos dos meses mientras cumple con su periodo de recuperación.

Sin embargo, esta situación no impide que el futbolista siga la actualidad de su club. De hecho, estuvo animando a su compañeros durante el partido contra Saprissa por la Copa Centroamericana que terminó con triunfo de los albos (2-1).

A través de su cuenta de Instagram, Chirinos felicitó al equipo por esa victoria. "Gracias, los amo. Vamos por más", publicó con una foto del 11 titular que presentó Eduardo Espinel en el Nacional y donde los jugadores exhiben su dorsal 33 y la 20 de Jamir Maldonado que también se encuentra de baja.

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Seguidamente, el jugador subió una imagen en la que muestra que está acostado en una camilla recuperándose de la lesión, y agradeció a todos sus seguidores por el apoyo en este complicado momento.

"Gracias por sus mensajes, se los agradezco. Pronto regresamos", aseguró Chirinos, que luce con un collarín cervical para estabilizar las vértebras cervicales del cuello. Además con su nariz vendada y las secuelas en el rostro del fuerte impacto que sufrió en Olancho.

Debido al tiempo estimado de recuperación, Chirinos se perderá una gran parte del torneo Apertura 2026 y los partidos definitivos de la Copa Centroamericana.

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Si la evolución médica marcha bien, el cuerpo técnico del Olimpia proyecta su regreso para las vueltas regulares finales en noviembre o directamente en la fase de Liguilla.

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Redacción La Prensa
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