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Así se jugará la quinta jornada del torneo Apertura que da inicio hoy

Juticalpa recibe a UPNFM esta noche en un duelo donde ambos todavía no saben lo que es ganar.

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 12:16 -
  • Heber Betancourt
Así se jugará la quinta jornada del torneo Apertura que da inicio hoy

Olimpia visitará al Estrella Roja en cambio Motagua recibe a los Potros de Olancho.
San Pedro Sula.

El Apertura 2026-2027 llega a su quinta jornada y la pelea comienza a tomar forma. Seis partidos, tres días y 18 puntos en juego marcarán un fin de semana donde los equipos ya no quieren dejar escapar unidades.

La jornada arrancará este día con Juticalpa vs UPNFM a las 7:00 PM en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Los Canecheros llegan necesitados de puntos después de un complicado comienzo, mientras los Lobos también buscan su primera victoria del campeonato. Juticalpa ocupa el último lugar con cero puntos y UPNFM marcha décimo con dos unidades.

El sábado 29 habrá tres encuentros. A las 3:00 PM, Génesis recibirá a Marathón en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. Juego que lo podrás ver por GOTV, HCH Y DIEZ. Los locales intentarán aprovechar su condición de casa ante un Monstruo Verde que quiere mantenerse entre los protagonistas del torneo. Génesis llega con siete puntos, mientras Marathón suma ocho. LLiga Hondubet

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Más tarde, a las 5:15 PM, Platense enfrentará al Atlético Independiente en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. El Tiburón necesita reaccionar luego de sumar apenas un punto en cuatro fechas y aparece en el puesto 11. Independiente, con cinco unidades, buscará aprovechar la oportunidad para volver a ganar.

La noche sabatina tendrá uno de los grandes atractivos de la fecha: Motagua vs Olancho FC, a las 7:30 PM en el estadio Nacional José de la Paz Herrera de Tegucigalpa. El Ciclón llega con seis puntos y quiere aprovechar su localía para acercarse a los primeros puestos. Los Potros, en cambio, marchan terceros con ocho unidades y todavía no conocen la derrota.

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El domingo 30 de agosto la actividad comenzará a las 3:00 PM con Estrella Roja vs Olimpia en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí. El equipo danlidense tendrá una dura prueba frente a un Olimpia que viene de empatar 1-1 contra Olancho y que busca seguir metido en la pelea por la cima. Estrella Roja suma siete puntos después de cuatro jornadas.

La jornada se cerrará a las 5:15 PM con Real España vs Choloma en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. La Máquina, que suma ocho puntos, quiere hacerse fuerte en casa y seguir entre los equipos de arriba. Choloma, con tres unidades, necesita dar la sorpresa para comenzar a escalar posiciones.

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Redacción web
Heber Betancourt

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