Así se jugará la quinta jornada del torneo Apertura que da inicio hoy

San Pedro Sula.

El Apertura 2026-2027 llega a su quinta jornada y la pelea comienza a tomar forma. Seis partidos, tres días y 18 puntos en juego marcarán un fin de semana donde los equipos ya no quieren dejar escapar unidades.

La jornada arrancará este día con Juticalpa vs UPNFM a las 7:00 PM en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Los Canecheros llegan necesitados de puntos después de un complicado comienzo, mientras los Lobos también buscan su primera victoria del campeonato. Juticalpa ocupa el último lugar con cero puntos y UPNFM marcha décimo con dos unidades.