Últimas horas de vida de Malcon Hernández: recibió una llamada y terminó asesinado

Hernández se desempeñaba como volante y tuvo uno de sus principales pasos por la Liga Nacional con el Atlético Olanchano, equipo con el que consiguió mayor regularidad y llegó a disputar numerosos encuentros como titular. En aquella etapa utilizó el dorsal número 10, una camiseta tradicionalmente reservada para los futbolistas encargados de generar fútbol y marcar diferencia en la zona ofensiva.