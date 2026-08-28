Esta es la razón por la que el interconector El Carmen está paralizado en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. De nuevo, los conductores que transitan por el corredor Los Cármenes-Segundo Anillo vivieron una mañana infernal provocada por el congestionamiento que dejó la protesta de de un grupo de pobladores. Un día después de que el alcalde Roberto Contreras habilitara un paso provisional y anunciara que se terminarían los congestionamientos, el caos volvió y muchas personas llegaron tarde a sus trabajos otros optaron por regresar a sus casas. Sumado a ello la misma municipalidad había anunciado un cierre temporal en ese sector por la construcción de la rotonda, específicamente en el acceso del bordo hacia la Santa Marta.

Pero esta vez la protesta se debe a que los pobladores solicitan a Siglo 21 más obras para el sector y la próxima finalización de los trabajos inconclusos. Por lo menos, esa fue la explicación de la oficina de Relaciones Públicas de la alcaldía. “Nosotros estamos cansados ​​de este tráfico y que se tiren la pelota ni siquiera porque muchos funcionarios viven en estas colonias se ponen las pilas y acá culpan a uno ya otro lo que queremos es que ayuden y terminen”, dice Carlos García, un conductor que permaneció más de dos horas en el tráfico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es real que el consorcio Siglo 21 construye un interconector exactamente en el puente del río Bermejo y que la obra se ha paralizado porque la municipalidad y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) deben liberar el derecho de vía para poder continuar con los trabajos y no lo han hecho. La obra vial comenzó en 2025 con el objetivo de aliviar el congestionamiento vehicular en la zona de Los Cármenes. El proyecto comprende un retorno subterráneo tipo túnel y un canal de alivio. La obra tiene retraso por la lentitud en despejar el derecho de vía pues no han desalojado a las familias quienes esperan una reubicación digna. Según los mismos pobladores del bordo anexos a la Bográn,son mas o menos 130 personas que residen en el lugar También señaló que, pese a ese registro, no han recibido información directa sobre el lugar donde serían trasladados y han preguntado varias veces.

"Estamos listos solo esperamos el derecho de vía"

Por su parte, el consorcio Siglo 21 emitió un comunicado en el que se solidarizó con los vecinos y reiteró el compromiso de terminar el interconector. El comunicado señala que la preocupación expresada por los vecinos es legítima debido a la pausa en las obras del interconector El Carmen, porque es un proyecto vital para aliviar el tráfico, mejorar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de miles de familias en ese sector. Siglo 21 aclara de forma categórica que la no continuidad de los trabajos no se debe a la falta de voluntad ni de recursos por parte del consorcio. “La obra civil se encuentra paralizada debido a que aún no se ha completado la liberación del derecho de vía requerida en la zona del proyecto”, dice el comunicado, Además, pide respetuosamente a las autoridades competentes ya las partes involucradas agilizar la liberación definitiva de los terrenos correspondientes al derecho de vía. Los pobladores piden a las autoridades que se pongan de acuerdo, concluyan la obra e informen correctamente cuál es la situación. Está claro que se tienen que realizar desalojos en la zona de viviendas que están en el derecho de vía, explicaron.

Paso alterno