Comienzan trabajos de bacheo en calles del centro de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Luego de varios meses de permanecer en mal estado, varias calles del centro de San Pedro Sula, Cortés, comenzaron a ser intervenidas esta semana por cuadrillas de la municipalidad, que ejecutan trabajos de bacheo en los puntos que presentaban mayor deterioro.

Una de las zonas intervenidas es la segunda calle, entre la 2 y 3 avenidas, en el barrio El Centro, un sector de alta circulación vehicular y peatonal debido a la presencia de puntos de autobuses y comercios.

Durante meses, conductores y peatones tuvieron que transitar por una vía que presentaba numerosos baches y acumulación de aguas negras, situación que dificultaba el paso y representaba un riesgo para quienes diariamente utilizan esta calle.