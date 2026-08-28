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Comienzan trabajos de bacheo en calles del centro de San Pedro Sula

Tras meses de permanecer en mal estado y luego de múltiples denuncias ciudadanas, cuadrillas de la municipalidad comenzaron esta semana los trabajos de bacheo

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 13:02 -
  • Laura Amaya
Comienzan trabajos de bacheo en calles del centro de San Pedro Sula

Así avanzan los trabajos de bacheo en la segunda calle, entre 2 y 3 avenidas, del barrio El Centro de San Pedro Sula.

 Foto: Neptali Romero/LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras. Luego de varios meses de permanecer en mal estado, varias calles del centro de San Pedro Sula, Cortés, comenzaron a ser intervenidas esta semana por cuadrillas de la municipalidad, que ejecutan trabajos de bacheo en los puntos que presentaban mayor deterioro.

Una de las zonas intervenidas es la segunda calle, entre la 2 y 3 avenidas, en el barrio El Centro, un sector de alta circulación vehicular y peatonal debido a la presencia de puntos de autobuses y comercios.

Durante meses, conductores y peatones tuvieron que transitar por una vía que presentaba numerosos baches y acumulación de aguas negras, situación que dificultaba el paso y representaba un riesgo para quienes diariamente utilizan esta calle.

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La vía que conecta distintos sectores del centro, en dirección hacia Maheco y mercado El Rápido, había sido objeto de denuncias ciudadanas debido a las condiciones en las que se encontraba.

Esta calle es transitada diariamente por transporte público y peatones. En la zona se encuentran reconocidos puntos de buses y una amplia actividad comercial.

Esta calle es transitada diariamente por transporte público y peatones. En la zona se encuentran reconocidos puntos de buses y una amplia actividad comercial.

 (Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)

Hace unas semanas, un equipo periodístico de Diario LA PRENSA realizó un recorrido por la zona y constató el deterioro de la calle. Los vehículos tenían dificultades para circular debido a los hoyos, mientras que los peatones debían caminar en medio de las condiciones insalubres provocadas por la acumulación de aguas negras.

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Ante esta situación, desde esta semana las cuadrillas municipales comenzaron a trabajar en los puntos que presentan daños, con labores enfocadas en mejorar las condiciones de la vía y facilitar el tránsito de vehículos y peatones.

Los trabajos de bacheo buscan mejorar las condiciones de la vía y facilitar el tránsito de vehículos.

Los trabajos de bacheo buscan mejorar las condiciones de la vía y facilitar el tránsito de vehículos.

 (Foto: Neptalí Romero/LA PRENSA)

Los trabajos de bacheo se desarrollan en diferentes puntos afectados del centro sampedrano, una de las zonas con mayor movimiento comercial y de transporte de la ciudad.

La intervención busca mejorar la circulación y recuperar las condiciones de una vía utilizada diariamente por cientos de ciudadanos.

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Redacción web
Laura Amaya

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