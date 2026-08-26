Videos de ciudadanos ponen en la mira de Tránsito a infractores del transporte

San Pedro Sula, Honduras.Videos grabados por ciudadanos y difundidos en redes sociales se han convertido en una nueva fuente de vigilancia para Tránsito, que ha puesto bajo la lupa a conductores del transporte público captados cruzando semáforos en rojo, realizando maniobras indebidas o recogiendo pasajeros en sitios no autorizados. Estas evidencias han derivado en decomisos de unidades y sanciones en distintos puntos de la ciudad. Las autoridades de la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, han intensificado los controles y también están dando seguimiento a las denuncias realizadas por los ciudadanos. Uno de los casos más recientes corresponde a un microbús de la ruta número 2, cuyo conductor fue denunciado luego de que usuarios captaran en video el momento en que cruzó un semáforo en rojo en la 27 calle en San Pedro Sula.

El material fue compartido por ciudadanos con las autoridades, quienes realizaron las acciones correspondientes para localizar la unidad. Posteriormente, los agentes procedieron al decomiso del microbús y aplicaron la multa respectiva al conductor. El subcomisionado Jairo Ramos manifestó que una parte importante de estas acciones se origina en los videos y fotografías que los ciudadanos comparten a través de las redes sociales o envían directamente a la línea habilitada por Vialidad y Transporte. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los materiales permiten a los agentes conocer los hechos, identificar las unidades y realizar las acciones correspondientes cuando se comprueba una infracción a la Ley de Tránsito.

Ramos informó que alrededor de 450 licencias de conducir han sido decomisadas, además de 27 motocicletas y 27 tickets emitidos a conductores que dieron positivo en las pruebas de alcoholemia en los ultimos dias. Las autoridades señalaron que las unidades de transporte público decomisadas deben pagar una multa de acuerdo con la gravedad de la infracción. Los montos establecidos en los artículos 98 y 99 de la Ley de Tránsito van de 300 a 600 lempiras, dependiendo de la falta cometida. En caso de reincidencia dentro de un período de un año, la sanción aumenta en 50 % adicional. Vialidad y Transporte hizo un llamado a los usuarios y conductores para que reporten las infracciones que pongan en riesgo la seguridad en las calles.

Dato Para denunciar Los ciudadanos pueden comunicarse al 3336-0764, línea habilitada las 24 horas para reportar incidentes de tránsito, conducción temeraria, piques ilegales, accidentes viales y emergencias, además de solicitar información sobre los servicios.