El pintor y laboratorista hondureño Rubén Flores ocupa de su solidaridad

La Ceiba, Atlántida. El destacado artista y laboratorista clínico hondureño, Rubén Flores enfrenta un delicado estado de salud que compromete seriamente su visión y su carrera artística. Flores se encuentra en Tegucigalpa recibiendo atención médica especializada para tratar un agresivo cuadro de artritis reumatoide, enfermedad autoinmune que ha derivado en necrosis e inflamación severa en sus ojos.

La situación visual del artista es crítica: actualmente registra apenas un 20% de visión en el ojo derecho, mientras que los especialistas concentran sus esfuerzos en salvar la capacidad visual de su ojo izquierdo.

Aunque el plan inicial contemplaba una intervención quirúrgica en la capital, los médicos determinaron que la cirugía no es viable hasta que se logre controlar la artritis reumatoide, la cual constituye la causa principal del deterioro orgánico. Adicionalmente, el paciente enfrenta un diagnóstico de osteoporosis avanzada en la vértebra lumbar L4.