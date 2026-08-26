El pintor y laboratorista hondureño Rubén Flores ocupa de su solidaridad

La Ceiba, Atlántida. El destacado artista y laboratorista clínico hondureño, Rubén Flores enfrenta un delicado estado de salud que compromete seriamente su visión y su carrera artística. Flores se encuentra en Tegucigalpa recibiendo atención médica especializada para tratar un agresivo cuadro de artritis reumatoide, enfermedad autoinmune que ha derivado en necrosis e inflamación severa en sus ojos.
La situación visual del artista es crítica: actualmente registra apenas un 20% de visión en el ojo derecho, mientras que los especialistas concentran sus esfuerzos en salvar la capacidad visual de su ojo izquierdo.
Aunque el plan inicial contemplaba una intervención quirúrgica en la capital, los médicos determinaron que la cirugía no es viable hasta que se logre controlar la artritis reumatoide, la cual constituye la causa principal del deterioro orgánico. Adicionalmente, el paciente enfrenta un diagnóstico de osteoporosis avanzada en la vértebra lumbar L4.
Esta condición representa un golpe devastador para su trayectoria cultural, pues la pintura constituye su principal medio de expresión y sustento. "Le está afectando profundamente la pérdida de su visión, ya que al ser un artista de la pintura, sus obras dependen por completo de su vista", expresó su hija Regina Flores.
Rubén Flores es una figura muy apreciada en la comunidad por su doble vocación: su talento como pintor, reconocido a nivel nacional, y su labor de servicio público como laboratorista en el hospital Atlántida de La Ceiba.
¿Cómo ayudar a la causa?
Debido a los elevados costos de los medicamentos, estudios especializados y estancia médica en la capital, su familia ha emprendido diversas actividades de recaudación, entre ellas la venta de alimentos y la próxima rifa de un parlante.
Para sumarse a esta cadena de solidaridad y apoyar al artista, se han habilitado las siguientes vías de ayuda directa: contacto directo al número de teléfono 9333-2060
Asimismo a la cuentas de ahorro: 21-910-015632-4 de banco de Occidente y 7446-98921 de BAC, ambas a nombre de su hija Regina Elizabeth Flores Salgado.