Siete pintores hondureños que sobresalen en la actualidad, según expertos

San Pedro Sula, Honduras

Sus obras no solo hablan de dominio técnico, sino de visiones únicas que dialogan con la realidad, la memoria y la emoción. Conózcalos, y descubra cómo a través del arte también se escribe la historia de una nación.

Arteaga no se limita a reproducir el paisaje cientificista del siglo XIX ni a evocar el romanticismo. Su enfoque es moderno, donde los colores y las formas se entrelazan para crear una interpretación única y contemporánea de la naturaleza. Su arte es una búsqueda constante de respuestas y una celebración de la belleza natural, ofreciendo una perspectiva fresca y vibrante que desafía las convenciones tradicionales.

En una entrevista publicada en 2020, Sierra afirmó que “toda mi obra es una oscilación entre aparentar ser un tema cotidiano o tratar los problemas del lenguaje artístico, es decir, es una clara referencia para no tratar de manera insustancial la representación de las cosas, pues ella crea a partir de la vida, su propia realidad”.

6. Ana Handal: "Ha expuesto en diversas artes, investiga bastante y desarrolla con cuidado su obra", dice Larach. Es una pintora que utiliza colores vivos y alegres en su trabajo artístico, el que la ha hecho reconocida a nivel nacional e internacional.

Fue organizadora y participante en el Proyecto Expositivo Merendón, con la que tuvo la oportunidad de crear piezas más grandes, usar nuevas técnicas y materiales inspirados en la naturaleza de nuestra comunidad. "Me ha permitido trabajar con artesanos y artistas hondureños, lo que me ha llevado a crear piezas ya no solo de lienzo, sino en barro, madera, tela y otros", explica en su página web.