¿Cuánto cuesta publicar un libro en Honduras?

Honduras

Publicar un libro puede ser el sueño de cualquier escritor ; muchos escriben y esperan algún día completar lo hecho. Quienes no han tenido el interés u oportunidad de lanzar una obra, de repente desconocen cómo es el proceso y cuánto cuesta hacerlo.

1. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el costo de impresión? (Cantidad de páginas, tipo de papel, portada, etc.)

El costo de impresión de un libro depende de su paginación (entre más páginas más caro), también del tipo de papel (bond blanco es más barato, luego le sigue el papel reciclado, después el papel editorial y por último el papel azul que es muy difícil de conseguir). En cuanto a la carátula, infiere mucho el hecho de si lleva o no solapas, también se toma en cuenta el gramaje y si estará cubierto por barniz (el cual podría ser brillante o mate).

Igualmente es importante señalar que se debe tomar en cuenta el tipo de impresión: láser o separación de colores (offset), tal que la primera es más económica y de mejor calidad. Curiosamente la ciudad donde se imprima tiene mucho que ver y, en la actualidad, Tegucigalpa es donde se logran precios más accesibles a pesar de que San Pedro Sula tiene acceso al puerto.

2. ¿Cuáles son los costos promedio para publicar un libro impreso en Honduras?

Un libro de 300 páginas bien podría costar entre L200 y L300. Si nos vamos por página, teniendo suerte podríamos lograr un costo de L0.50 como mínimo dependiendo de ciertos factores.

En nuestro país, los costos no siguen una lógica de inversión en materia prima, sino una decisión propia de las imprentas que termina opacando la posibilidad de imprimir nuestros propios libros.

3. ¿Qué servicios ofrecen las editoriales en Honduras? (Corrección, diseño, distribución, etc.)

Primero es importante decir que en nuestro país se está adoptando la nominación de "editorial" indiscriminadamente por personas que no tienen preparación profesional en ninguno de los aspectos técnicos que se requieren para ejercer como tal.

Ahora bien, en general se ofrecen servicios editoriales como:

- Valoración técnica de la obra

- Asesoría y consultoría editorial

- Redacción y digitalización de texto

- Revisión y corrección ortotipográfica y de estilo

- Maquetación de texto (edición de montaje)

- Diseño de carátula

- Orientación en registro ISBN

- Gestión en proceso de impresión

- Publicación en plataforma de Amazon KDP

- Representatividad

- Distribución y venta local

- Promoción publicitaria.

4. ¿Qué opciones tiene un escritor independiente para vender su libro una vez impreso?

Una vez impreso el libro, el autor puede colocarlo en consignación en librerías nacionales (algunas requieren facturación CAI y otras no). También puede contratar servicios de vendedores profesionales para que le asesoren u ofrecerlo a través de las redes sociales haciendo uso de la publicidad digital. Una opción actual implica unirse a grupos de escritores locales para poder participar en ferias de libros nacionales. Por último, ofrecer su obra en institutos de educación media.

5. ¿Cómo ha cambiado la industria editorial en Honduras en los últimos años? ¿Se ha vuelto más accesible publicar un libro?

En la última década, podría observarse un cambio radical en la industria editorial, ya que la pandemia marcó un antes y un después. Si antes de la pandemia la gente consideraba caro un proceso de publicación, hoy en día se ha elevado a un 300 % debido al encarecimiento de la materia prima a nivel internacional.

Hoy en día, no es más barato publicar un libro, pero sí es mucho más fácil el proceso porque hay mejor manejo editorial, hay tecnologías que permiten elevar la calidad y surgieron varios sellos editoriales y editores formalmente calificados para dichos servicios.

Es realmente importante destacar que publicar un libro no solo significa escribirlo, sino también cubrir servicios editoriales profesionales para la revisión y corrección, además de la maquetación, porque conlleva calidad de fondo y forma. Publicar un libro, no debe considerarse un pasatiempo, porque requiere mucha preparación por parte del autor, no solo realizar un sueño o por la profana intención de lucrarse vendiendo textos que desprestigian la literatura nacional.

6. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta un autor hondureño al publicar de forma tradicional?

El mayor reto que enfrenta el autor hondureño al publicar una obra de forma tradicional es aferrarse a la ignorancia, sin prepararse para publicar algo de calidad que aporte algo útil a la sociedad. En todo caso, siendo puntuales debemos tomar en cuenta el factor "inversión" porque no es fácil contar con una suma de dinero mínima de L50,000 para ver el producto de su trabajo reflejado en un ejemplar impreso.

Bonus: ¿Cuál es el futuro de la publicación de libros en Honduras: seguirá predominando el impreso o la tendencia digital tomará mayor fuerza?

El libro impreso no va a desaparecer, como tampoco lo hará el digital, todo avanza y evoluciona adaptándose a las necesidades de los nuevos lectores. La tendencia digital no es una moda, tampoco una traba, tan solo es otra alternativa. Importa producir literatura de calidad y luego distribuirla por cualquier medio posible.