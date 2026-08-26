¿Quiénes son los tres funcionarios despedidos por caso de Alexander Ardón?

Tegucigalpa. El Ministerio Público notificó este miércoles el despido de tres funcionarios vinculados al caso contra Alexander Ardón, entre ellos el fiscal que llevó el proceso, la perito que participó en el juicio y el jefe de la unidad encargada de las pericias financieras.

Se trata de Walter Aroldo Mendoza Carias, fiscal que llevó el caso contra Ardón; Aleyda Dinora Rodríguez Aguilar, perito que participó en el juicio, y Rony Alexis Reyes Torres, jefe de la unidad encargada de las pericias financieras de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.

Los tres acuerdos de separación fueron emitidos este 26 de agosto de 2026 y notificados a los funcionarios durante el mediodía.

Aleyda Rodríguez fue notificada a las 11:38 a. m.; Walter Mendoza, a las 12:06 p. m., y Rony Reyes, a las 12:10 p. m., según consta en los documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA.

La separación de los funcionarios ocurre dos días después de que una sala del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional absolviera a Ardón del delito de lavado de activos y ordenara revocar la prisión preventiva.

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El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que los tres funcionarios fueron despedidos y explicó que la institución considera que hubo negligencia e irregularidades en el proceso presentado ante el tribunal.

“Sí, en efecto, se han despedido estas tres personas. Una de ellas es el fiscal que llevaba el caso del señor Alexander Ardón. Otro de ellos es el perito que participó en este juicio y la tercera persona es el jefe de la unidad que es la que hacía las pericias financieras en lo que es la Fiscalía contra el Crimen Organizado”, confirmó Mora.

Uno de los puntos centrales durante el juicio fue la pericia financiera presentada por el Ministerio Público. El perito que participó en el proceso reconoció errores relacionados con fechas y cantidades, según lo expuesto por el portavoz de la Fiscalía.

Mora explicó que el fiscal encargado del caso es quien dirige la acusación y se apoya en el perito responsable del análisis financiero que fue presentado durante el juicio.

“Quien lleva la batuta en estos casos es el fiscal que está presentando los requerimientos fiscales y él se hace apoyar por este perito que hizo el análisis financiero y que lo demostró en el juicio”, señaló.

El portavoz agregó que el perito formaba parte de la unidad financiera de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, cuyo jefe también fue separado de su cargo.

La resolución judicial que absolvió a Ardón estableció que el Ministerio Público no logró acreditar que los bienes investigados por el delito de lavado de activos provinieran del tráfico de drogas. Por esa razón, el tribunal ordenó revocar la prisión preventiva.

Tras conocer el fallo, el Ministerio Público anunció que prepara un recurso de casación para intentar revertir la decisión judicial.

“Ante lo que sucedió y esta audiencia, el Ministerio Público tiene un recurso todavía para apelar esta decisión, que es la casación, y se está preparando toda la documentación para presentarla ante el juzgado competente”, confirmó Mora.

El portavoz también indicó que no se descarta abrir una línea de investigación para determinar qué ocurrió con la prueba presentada durante el juicio y establecer eventuales responsabilidades.

“Eso no se puede descartar de que también haya una línea de investigación para saber exactamente qué fue lo que sucedió”, dijo.