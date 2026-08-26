MP despide a fiscal encargado del caso contra Alexander Ardón

La institución también prepara un recurso de casación para intentar revertir la decisión judicial y no descarta abrir una línea de investigación para determinar qué ocurrió con la prueba financiera presentada durante el juicio.

Tegucigalpa. El Ministerio Público confirmó el despido del fiscal que llevó el caso contra Alexander Ardón , del perito que participó en el juicio y del jefe de la unidad encargada de las pericias financieras de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), luego de que el exalcalde de El Paraíso, Copán , fuera absuelto del delito de lavado de activos.

La decisión ocurre dos días después de que, el 24 de agosto de 2026, una sala del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional absolviera a Ardón por el delito de lavado de activos y ordenara revocar la prisión preventiva.

“Sí, en efecto, se han despedido estas tres personas. Una de ellas es el fiscal que llevaba el caso del señor Alexander Ardón. Otro de ellos es el perito que participó en este juicio y la tercera persona es el jefe de la unidad que es la que hacía las pericias financieras en lo que es la Fiscalía contra el Crimen Organizado”, declaró Mora.

Yuri Mora , portavoz del Ministerio Público, confirmó que la separación de los tres funcionarios se tomó porque las autoridades consideran que hubo negligencia e irregularidades en el proceso presentado ante el tribunal.

Uno de los puntos centrales del juicio fue la pericia financiera presentada por el Ministerio Público. Durante el proceso, el perito de la Fiscalía reconoció errores en fechas y cantidades, según lo expuesto durante la audiencia.

Mora explicó que el fiscal que lleva el caso es quien dirige la presentación de los requerimientos y se apoya en el perito encargado del análisis financiero.

“Quien lleva la batuta en estos casos es el fiscal que está presentando los requerimientos fiscales y él se hace apoyar por este perito que hizo el análisis financiero y que lo demostró en el juicio”, señaló.

El portavoz agregó que el perito pertenece a la unidad financiera de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y que su jefe también fue separado de su cargo.

“Este perito también él es un jefe de la unidad financiera de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y es por eso que ante lo que ha sucedido las autoridades del Ministerio Público han determinado la separación inmediata”, explicó.

La resolución judicial determinó que el Ministerio Público no logró acreditar que los bienes investigados por el delito de lavado de activos provinieran del tráfico de drogas. Por esa razón, el tribunal ordenó revocar la prisión preventiva de Ardón.

Tras conocer el fallo, el Ministerio Público anunció que recurrirá la decisión mediante casación, un recurso contemplado por la ley. “Ante lo que sucedió y esta audiencia, el Ministerio Público tiene un recurso todavía para apelar esta decisión, que es la casación, y se está preparando toda la documentación para presentarla ante el juzgado competente”, confirmó Mora.

Consultado sobre las posibilidades de que la Fiscalía logre revertir la absolución en una instancia superior, el portavoz respondió que la institución está preparando los elementos que considera necesarios para sustentar el recurso.

“Es una instancia que la ley da y justamente por eso nos estamos preparando para poder llevar todo lo que nosotros consideramos es una carga probatoria suficiente para poder revertir lo que se dio en la última audiencia contra esta persona”, afirmó.

Mora también confirmó que el Ministerio Público no descarta abrir una línea de investigación para establecer qué ocurrió con la prueba presentada durante el juicio y determinar eventuales responsabilidades.

“Eso no se puede descartar de que también haya una línea de investigación para saber exactamente qué fue lo que sucedió”, dijo.