Sala Constitucional ordena archivar investigación del MP contra Ana Paola Hall

Tegucigalpa. La Sala de lo Constitucional falló a favor de Ana Paola Hall, exconsejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), y ordenó al Ministerio Público (MP) abstenerse de ejercer acciones de persecución penal en su contra mientras no se agote el procedimiento de juicio político. La resolución responde a la acción de amparo presentada por el abogado Gustavo Rafael Solorzano Díaz a favor de Hall, contra las actuaciones del exfiscal general de la República Johel Antonio Zelaya, a través de la Unidad Especial contra Delitos Electorales.

Según Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, los magistrados determinaron que las investigaciones penales relacionadas con hechos y actuaciones vinculados directamente con la gestión y el desempeño de Hall como consejera del CNE deben ser archivadas mientras se desarrolla el procedimiento de juicio político.

Resolución

La acción de amparo buscaba protección frente a las actuaciones del fiscal general y del Ministerio Público relacionadas con investigaciones en contra de Hall. El fallo establece que, mientras no se agote el procedimiento de juicio político, el Ministerio Público debe abstenerse de ejercer cualquier acción de persecución y ordenar el archivo de las investigaciones iniciadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La resolución, sin embargo, no precisa qué ocurrirá con esas líneas investigativas una vez que Hall retorne a sus funciones en el CNA, según explicó el portavoz del Poder Judicial. Silva aclaró que la parte resolutiva no hace referencia específica a esa condición, por lo que el fallo no establece si las investigaciones podrían retomarse posteriormente.

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