A audiencia inicial las presuntas autoras intelectuales del asesinato de la dirigente patronal Karla Vigil

San Pedro Sula. Las dos presuntas autoras intelectuales del asesinato de la dirigente patronal Karla Vigil llegaron este día a la audiencia inicial en los juzgados de San Pedro Sula. Petronila Lainez y Alba Elvir Perdomo se presentaron fuertemente custodiadas por agentes policiales hasta la sala de audiencias donde se desarrolla el proceso en su contra.

De acuerdo con las investigaciones de la Policía Nacional, ambas mujeres habrían sido las encargadas de planificar y pagar a sicarios para ejecutar el crimen de la dirigente patronal el pasado 12 de enero de 2026. Los informes recabados por los entes de investigación apuntan a que disputas e intereses ligados a la dirigencia patronal y la titulación de terrenos habrían desencadenado el ataque armado.