Investigan muerte de Samira Galdámez Roque en Copán

San Pedro Sula. La joven Samira Yolibeth Galdámez Roque, de 21 años, falleció en el Hospital de Occidente después de permanecer varios días en estado crítico debido a las graves lesiones que sufrió en la comunidad de Santa Luz, Nueva Arcadia, Copán.
Según información proporcionada por familiares, Samira fue ingresada al centro asistencial tras sufrir una violenta agresión y permaneció en coma debido a la gravedad de las heridas. Tras varios días de permanecer bajo atención médica, se confirmó su fallecimiento.
Los familiares de la joven señalan como presunto responsable a su pareja sentimental, quien, de acuerdo con esa versión, habría abandonado el lugar después de la agresión y posteriormente habría huido con dirección a Tegucigalpa.
Personas cercanas a la familia han manifestado que Samira habría sufrido múltiples golpes que le provocaron lesiones de extrema gravedad. Sin embargo, las circunstancias en las que ocurrió el ataque y la causa exacta de su muerte deberán establecerse oficialmente mediante las diligencias investigativas y el examen médico-legal.
Tras confirmarse el deceso, el cuerpo de la joven fue trasladado a la Morgue Judicial de San Pedro Sula, donde se practicaría la autopsia para determinar científicamente la causa de muerte y obtener elementos que contribuyan al esclarecimiento del caso.
Hasta el momento no se ha confirmado públicamente la captura del hombre señalado por los familiares. Las autoridades deberán determinar si existe una orden de aprehensión en su contra y realizar las diligencias necesarias para establecer su posible responsabilidad en la muerte de la joven.
Una vez concluidos los procedimientos forenses, los restos de Samira serán entregados a sus familiares para su velatorio y posterior sepultura.
El fallecimiento provocó muestras de pesar entre familiares, amigos y personas que afirmaron conocer a la joven. En redes sociales también fueron publicados mensajes de despedida, entre ellos: “Descanse en paz mi niña bonita”.