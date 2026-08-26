Choque vehicular provoca incendio que consume tres negocios en Choloma

Choloma. Un aparatoso accidente vehicular originó un voraz incendio que dejó cuantiosos daños materiales tras consumirse por completo tres establecimientos comerciales en el barrio El Banco, en la esquina opuesta al Mercado Municipal San Miguel.

De acuerdo con el informe oficial, en el suceso ocurrido ayer en horas de la noche se vieron involucrados un turismo Toyota Corolla color blanco, con placa JDJ8830, y una camioneta Ford Escape gris, con placa HBG0608, la cual impactó contra un poste de alumbrado público. Los conductores de dichos vehículos resultaron ilesos.

Tras la fuerte colisión, se desencadenó de inmediato un incendio de grandes proporciones que se propagó rápidamente hacia las edificaciones contiguas, construidas con paredes de bloque, artesón de madera y techos de láminas de aluzinc.