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Choque vehicular provoca incendio que consume tres negocios en Choloma

Tras la fuerte colisión, se desencadenó de inmediato un incendio de grandes proporciones que se propagó rápidamente hacia las edificaciones contiguas

Choque vehicular provoca incendio que consume tres negocios en Choloma

Los tres negocios afectados son Piñatería El Rey de las Piñatas (Inversiones Murcia), Confitería Lulú y Distribuidora de Carnes Mata.

Choloma. Un aparatoso accidente vehicular originó un voraz incendio que dejó cuantiosos daños materiales tras consumirse por completo tres establecimientos comerciales en el barrio El Banco, en la esquina opuesta al Mercado Municipal San Miguel.

De acuerdo con el informe oficial, en el suceso ocurrido ayer en horas de la noche se vieron involucrados un turismo Toyota Corolla color blanco, con placa JDJ8830, y una camioneta Ford Escape gris, con placa HBG0608, la cual impactó contra un poste de alumbrado público. Los conductores de dichos vehículos resultaron ilesos.

Tras la fuerte colisión, se desencadenó de inmediato un incendio de grandes proporciones que se propagó rápidamente hacia las edificaciones contiguas, construidas con paredes de bloque, artesón de madera y techos de láminas de aluzinc.

Negocios afectados

Los cuerpos de auxilio confirmaron la pérdida total de producto, equipo e infraestructura en tres locales comerciales: Piñatería El Rey de las Piñatas (Inversiones Murcia), Confitería Lulú y Distribuidora de Carnes Mata.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se mantuvieron en el lugar para sofocar el fuego en su totalidad; por su parte, las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones de los hechos para deducir responsabilidades.

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Redacción La Prensa
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