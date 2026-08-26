Presidente Asfura participa en la conmemoración del 13 aniversario de la PMOP

La ceremonia es presidida por el presidente de la República, Nasry Asfura ; el presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas.

Tegucigalpa, Honduras. Las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.) conmemoran este miércoles el decimotercer aniversario de fundación de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), una de las unidades élite y más operativas de la institución armada.

De igual forma, se entregarán reconocimientos al oficial, suboficial, policía militar y auxiliar del Complejo Policial Militar de Tegucigalpa y San Pedro Sula, por destacar en la ejecución de sus funciones durante el año. Su valentía, disciplina y compromiso con la patria fueron determinantes para la obtención de este galardón.

Con una solemne ceremonia, la PMOP celebra 13 años al servicio del pueblo hondureño. Durante el evento se hará entrega de presentes a las autoridades militares y civiles que han apoyado en el cumplimiento y fortalecimiento de la misión encomendada.

Por otra parte, el evento es escenario propicio para dar a conocer la alistamiento operacional y las capacidades táctico-operativas a través de un ejercicio por parte del escuadrón motorizado, grupo entrenado para dar respuesta inmediata a las necesidades de seguridad de cada compatriota.

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Asimismo, se ejecutará la persecución de un vehículo, dejando como resultado la captura de supuestos miembros de estructuras criminales.

Este ejercicio permitió mostrar la eficiencia de los efectivos militares, así como la precisión de los binomios caninos especializados en la detección de drogas, armas y divisas.

Las actividades concluirán con un ejercicio de búsqueda y rescate en una estructura colapsada. En la demostración, un can especializado en búsqueda y rescate localizó a una persona soterrada bajo los escombros y alertó de manera positiva, mediante un fuerte ladrido, sobre el punto exacto donde se encontraba.

El evento es presidido por el presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nasry Juan Asfura Zablah; el diputado Juan José Zerón, en representación del presidente del Congreso Nacional; Wagner Vallecillo Paredes, presidente de la Corte Suprema de Justicia; el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore; el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA., general de división Héctor Benjamín Valerio Ardón; y el comandante de la PMOP, coronel de Infantería Selvin Adali Antúnez Medina.

También participan la Junta de Comandantes, directores, miembros de organismos y dependencias, así como agregados militares.