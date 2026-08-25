Asfura anuncia más inversión y compras a productores para fortalecer alimentación escolar

El planteamiento fue realizado durante la inauguración del Encuentro Latinoamericano y del Caribe de la Red de Alimentación Escolar Sostenible ( RAES ), desarrollado en Comayagua con la participación de representantes de 18 países de América Latina y el Caribe.

Comayagua, Honduras. El presidente Nasry Asfura planteó este martes ampliar progresivamente la inversión destinada a la alimentación escolar y aumentar la compra de productos a agricultores de las comunidades donde funcionan los centros educativos.

El encuentro es organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Gobierno de Brasil, con Honduras como país anfitrión a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Durante su intervención, Asfura destacó la importancia de fortalecer la alimentación que reciben los estudiantes y relacionarla con mejores condiciones para su aprendizaje y desarrollo.

“Hoy nos reúne algo que para nosotros es fundamental: el futuro de nuestros niños, para darles la oportunidad de tener una alimentación mejor y, por ende, una educación y desarrollo mejor”, expresó el mandatario.

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Actualmente, el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) atiende a más de un millón 215 mil estudiantes distribuidos en 21 mil 580 centros educativos del país.

Como parte de la estrategia, el Gobierno trabaja en un modelo para ampliar la entrega de raciones frescas mediante compras directas a productores locales. La propuesta contempla incorporar frutas, verduras, huevos, derivados de la leche y otros alimentos a la dieta de los estudiantes.

Para esta primera etapa se contempla una inversión de 200 millones de lempiras, mientras que para 2027 se proyecta destinar otros 200 millones de lempiras para incorporar el programa Vaso de Leche.

Asfura señaló que el presupuesto actual para alimentación escolar supera los 1,020 millones de lempiras y sostuvo que los recursos deberán incrementarse progresivamente y utilizarse de manera más eficiente.

“Tenemos que, cada año, incrementar más, ser más eficientes en la producción, en la entrega y en la calidad que podamos darles todos los días a nuestros niños”, manifestó.

El mandatario también destacó que la estrategia busca generar beneficios económicos para las comunidades, al procurar que parte de los alimentos consumidos en las escuelas sean adquiridos directamente a agricultores y productores locales.

“Queremos seguir mejorando, llevar alimentos, pero tenemos que fortalecer a nuestros productores, a sus familias en el campo también”, enfatizó.

Durante cuatro días, las delegaciones participantes intercambiarán experiencias, asistencia técnica y modelos relacionados con programas de alimentación escolar. Honduras presentará los avances alcanzados mediante el PNAE y el trabajo desarrollado con 15 mancomunidades que agrupan a más de 100 municipios para avanzar en la descentralización de la ración fresca.

Asfura agradeció el respaldo de Brasil, la FAO y los países que integran la RAES, y señaló que la cooperación internacional puede contribuir al fortalecimiento de las políticas destinadas a la niñez.

“Tenemos que seguir trabajando juntos para que logremos los mejores resultados posibles. Es la única manera de poder construir un país, un país fuerte desde la niñez”, afirmó.

El Gobierno sostiene que la alimentación escolar y la educación forman parte de una misma estrategia para mejorar las condiciones de los estudiantes, favorecer su permanencia en las aulas y ampliar sus oportunidades durante los primeros años de formación.