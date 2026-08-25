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USA retoma la construcción de muro fronterizo de 100 km entre Arizona y México

Estados Unidos retomó la construcción de un muro de 100 kilómetros en la frontera con México, pese al rechazo de la Nación Tohono O’odham por atravesar una zona considerada sagrada

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 15:13 -
  • Agencia EFE
USA retoma la construcción de muro fronterizo de 100 km entre Arizona y México

El presidente de EE.UU. Donald J. Trump habla durante su visita a la frontera sur en el condado de Cochise, Arizona.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos. Estados Unidos informó este martes de que avanza con un proyecto de construcción de 100 kilómetros de muro en la frontera de Arizona y México, a pesar de las protestas de la Nación Tohono O’odham, que se opone a la obra porque atraviesa una zona sagrada.

Rodney Scott, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), afirmó que el proyecto conocido como ‘Tucson 5’ se ha vuelto a poner en marcha.

"Esta iniciativa cerrará uno de los corredores de contrabando y tráfico más peligrosos de la frontera suroeste: una zona desértica remota que durante décadas ha facilitado el trasiego de drogas, la muerte de migrantes y las actividades de los carteles", ahondó en un comunicado Scott.

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El anuncio se dio después que un juez federal en California denegó la solicitud de la Nación Tohono O’odham para bloquear temporalmente la construcción del muro fronterizo a lo largo de su reserva en el sur de Arizona.

En su fallo, el juez dictaminó que la tribu no ha demostrado que la construcción reduciría ilegalmente su reserva o constituiría una invasión federal como argumentan en la demanda presentada en junio pasado.

La congresista demócrata Adelita S. Grijalva, apoyada por otros tres representantes a la Cámara de EE.UU., instó este martes a los departamentos de Seguridad Nacional (DHS) e Interior (DOI) a suspender de inmediato la construcción hasta que el gobierno federal haya realizado una consulta significativa con la Nación Tohono O’odham.

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"Nos preocupa enormemente que el gobierno federal no haya llevado a cabo una consulta significativa con las naciones tribales sobre proyectos que podrían afectar sitios sagrados, recursos culturales y territorios ancestrales", escribieron los legisladores en su petición.

La carta también plantea inquietudes sobre el uso de fondos de los contribuyentes en barreras fronterizas secundarias e insta al DHS a adoptar enfoques más eficaces y rentables para la seguridad fronteriza, incluida la modernización y el fortalecimiento de los puertos de entrada.

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