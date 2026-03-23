El río vigilado: así se refuerza la frontera en el Valle del Río Grande, Texas

A lo largo de <b>277 millas (unos 446 kilómetros)</b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/mundo/tres-migrantes-murieron-tratar-ingresar-eeuu-frontera-texas-GF27116145" target="_blank">del río Grande o Bravo,</a> con muchas zonas desoladas en donde los migrantes se pueden esconder, agentes de CBP patrullan en pequeñas embarcaciones fluviales. En el área forestal y los caminos, dominados por bosque seco, refuerzan la vigilancia con drones y sensores de movimiento.Los agentes, cuyo número no es especificado, patrullan en tres turnos. Durante la noche deben extremar la vigilancia, ya que, aunque también se detectan personas durante el día, la oscuridad suele ser aprovechada para atravesar la zona. En muchas propiedades privadas a la orilla del río hay serpentinas que impiden cruzar.<b>Mariana Perryman, agente de la CBP</b>, explica que en verano (junio, julio y agosto), cuando las temperaturas alcanzan los <b>100 grados Fahrenheit (38 grados centígrados)</b>, es cuando mayor peligro corren los migrantes.El Valle del Río Grande es una región calurosa, húmeda y con vegetación densa cerca del río, con extremos que pueden ser peligrosos. En el día, <b>las temperaturas pueden alcanzar más de 35 grados </b>antes del verano y, por la noche, hasta 16 grados.