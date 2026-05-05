Crisis en transporte: exigen pagos y ajuste de tarifas

Tegucigalpa, Honduras

El sector transporte del país anunció que convocará a un paro nacional si el Gobierno no responde en un plazo de 24 horas a sus exigencias, entre ellas el pago del bono compensatorio y la revisión de la tarifa. La decisión fue tomada durante una asamblea realizada en Comayagüela, donde dirigentes y empresarios coincidieron en que la crisis económica del rubro se ha vuelto insostenible tras varios meses sin recibir pagos.

“Nosotros aquí mendigando y rogando que nos vengan a pagar. Parecemos mendigos de estar rogando todo el tiempo. Que nos den nuestra tarifa en la calle, ahí nosotros nos la arreglamos”, cuestionó Marbyn Galo, empresario del transporte. Los transportistas aseguran que han mantenido el servicio a pesar de las pérdidas acumuladas, pero advierten que ya no pueden continuar operando bajo las condiciones actuales sin una respuesta concreta del Gobierno. Ante esta situación, Nasry Asfura, presidente de la República, anunció que se están pagando más de 320 millones de lempiras correspondientes al bono compensatorio adeudado desde el año pasado. "Se les va a pagar lo viejo, lo anterior: diciembre y enero, que son 160 millones los dos meses, y febrero y marzo otros 160 millones, que son (en total) 320 millones para ponerlos al día", aseguró Nasry Asfura. A pesar de la respuesta del Gobierno, los transportistas mantienen la posibilidad de salir a las calles, ya que exigen, además de los pagos, una revisión de las tarifas.

El impacto económico

El sector también expuso el impacto económico derivado del incremento en los costos operativos, especialmente el combustible, que ha elevado significativamente los gastos de operación. “Definitivamente, no podemos seguir bajo estas condiciones. En dos meses hemos pagado más de 140 millones en combustible entre mil unidades en cuatro ciudades”, detalló Marbyn Galo, empresario del transporte. A esto se suman los pagos atrasados del bono compensatorio, que según los dirigentes se adeudan desde diciembre, lo que agrava la situación financiera de los operadores. “Nosotros hemos cumplido al 100%, pero no hay respuesta. Hablamos de una tarifa mixta y tampoco quieren resolver en mesas técnicas”, señaló un empresario del transporte. Wilmer Cálix, dirigente del transporte, aseguró que la falta de respuestas ha obligado al sector a tomar decisiones más drásticas ante la presión de las bases. “La asamblea ha decidido que iremos a movilizaciones porque no hay revisión de la tarifa. Hemos sido justos: esperamos un mes, 15 días, y no hemos tenido respuesta”, manifestó Cálix. Los empresarios también denunciaron pérdidas millonarias diarias, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio para la población. “El Gobierno central nos ha dado largas y no ha cumplido. Estamos perdiendo alrededor de 2.3 millones de lempiras diarios en el sector transporte”, afirmó Wilmer Cálix, dirigente del transporte.