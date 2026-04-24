¿Cuánto cuestan las multas de tránsito en Honduras?

San Pedro Sula, Honduras

El artículo 97 de la Ley de Tránsito de Honduras establece que las infracciones se clasifican en faltas graves, menos graves y leves, así como las sanciones correspondientes.

Las infracciones más comunes que cometen los conductores incluyen no usar el cinturón de seguridad ; que los motociclistas no porten casco protector ni chaleco reflectivo en horario nocturno; circular sin luces durante la noche; conducir con la licencia vencida y no respetar la luz roja del semáforo.

Entre las faltas graves se incluye la conducción imprudente o temeraria, debido a que representa un peligro inminente para la vida de las personas y la propiedad. Este tipo de falta puede conllevar incluso penas de prisión.

La multa por faltas graves es de 600 lempiras. Entre estas se contemplan la circulación sin placas por extravío o el uso de placas que corresponden a otro vehículo; conducir en estado de ebriedad o bajo efectos de estupefacientes, y transportar materiales como arena o gravín sin cubrirlos adecuadamente.

Las faltas menos graves son aquellas que, sin generar un riesgo directo, constituyen un incumplimiento de la normativa de tránsito.

Estas infracciones tienen una multa de 400 lempiras. Entre las más comunes figuran estacionar en lugares no permitidos sin causa justificada y no portar las placas reglamentarias. Estas disposiciones están establecidas en el artículo 99.

Las faltas leves corresponden a incumplimientos de menor severidad, como negarse a recibir la esquela de infracción, obstaculizar la circulación al conducir a baja velocidad o circular en un vehículo sin limpiaparabrisas o con cristales que limiten la visibilidad. Estas están contempladas en el artículo 100.

Al momento de cometer una infracción, un agente entrega una esquela al conductor, quien dispone de 72 horas para realizar el pago en una institución bancaria autorizada.

En caso de no cumplir con este proceso y ser detenido nuevamente, se le aplicará una nueva sanción.