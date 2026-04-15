Pasos para renovar la licencia de conducir digital en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

De acuerdo con el funcionario, anteriormente se reportaban entre 45 y 50 incidentes diarios ; sin embargo, esta cifra ha disminuido recientemente. Atribuyó la reducción a una mayor conciencia ciudadana sobre las medidas de prevención, como la conducción defensiva y el respeto a la señalización vial. Asimismo, subrayó que el diseño de las carreteras también juega un papel clave en la seguridad.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reportan una disminución en los accidentes de tránsito en San Pedro Sula durante los últimos días, según informó el jefe regional, Jairo Ramos.

El jefe regional de la DNVT, señaló que muchos accidentes pueden evitarse con acciones simples, como ceder el paso. Explicó que en ocasiones los conductores intentan adelantarse en medio de congestionamientos sin recibir la preferencia, lo que termina provocando colisiones.

Estas situaciones, además de los daños materiales, generan una carga administrativa significativa para la institución, ya que cada accidente requiere un informe técnico, investigaciones y, en algunos casos, certificaciones para trámites de seguros.

Durante el fin de semana más reciente, las autoridades reportaron una reducción importante en los incidentes. Ramos indicó que esto coincide con el fortalecimiento de operativos en horarios de alta circulación.

La DNVT mantiene operativos intensivos los días viernes, sábado y domingo, incluyendo jornadas de madrugada para facilitar el flujo vehicular y prevenir conductas de riesgo.

Además, se han implementado operativos móviles en puntos estratégicos, donde los agentes se desplazan constantemente durante la noche y madrugada, alcanzando horarios de hasta las 3 o 4 de la mañana.

Como resultado de estos controles policiales, durante el último fin de semana se decomisaron 72 licencias de conducir por manejar bajo los efectos del alcohol, así como 11 vehículos.

Las autoridades advirtieron que estas infracciones representan fuertes sanciones económicas para los conductores, quienes deben cumplir con los pagos correspondientes antes de recuperar sus vehículos.

Ramos también enfatizó las consecuencias legales de conducir en estado de ebriedad, recordando que si un conductor provoca un accidente con víctimas, podría enfrentar penas de prisión.

En cuanto a los incidentes del fin de semana, la DNVT confirmó que no se registraron fallecidos ni heridos de gravedad, aunque sí se reportó un hecho aislado el lunes posterior.