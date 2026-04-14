Pronostican días secos y temperaturas elevadas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

El pronosticador Alberto López explicó que durante estos días en San Pedro Sula predominarán condiciones secas en casi todo el territorio nacional, con poca formación de nubes y largos periodos de radiación solar directa.

Las condiciones climáticas en Honduras se mantendrán mayormente estables durante la presente semana, caracterizadas por altas temperaturas, cielos despejados y lluvias aisladas, según informaron especialistas de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Detalló que los cielos variarán entre poco nublados y parcialmente nublados, sin mayores cambios significativos en el comportamiento atmosférico, lo que favorece un ambiente cálido desde horas tempranas.

En cuanto a precipitaciones, López indicó que existe probabilidad de lluvias y chubascos débiles en sectores del occidente, norte y oriente del país, principalmente durante la noche y la madrugada.

Sin embargo, aclaró que estas lluvias serán de corta duración y no generarán impactos relevantes ni situaciones de riesgo para la población.

En el caso de la Capital Industrial, una de las ciudades más calurosas del país, se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 33 y 34 grados centígrados durante toda la semana.

Estas condiciones mantendrán un ambiente caluroso en el resto del valle de Sula, con baja probabilidad de lluvias durante el día y sensación térmica elevada debido a la radiación solar.

A nivel nacional, las temperaturas se mantendrán dentro de los rangos normales para la época, aunque con una marcada sensación de calor en varias regiones del país.

Para Tegucigalpa se prevén máximas de 30 grados centígrados, mientras que en la zona oriental las temperaturas alcanzarán entre 33 y 34 grados.

En el occidente del país se esperan valores cercanos a los 32 grados, mientras que en la zona sur se registrarán las temperaturas más altas, que superen los 37 grados centígrados.

Por su parte, el pronosticador Mario Centeno Paz advirtió que el calor será más intenso en el sur, donde incluso se podrían alcanzar temperaturas de hasta 40 grados centígrados en los próximos días.

Explicó que este incremento en las temperaturas se debe a la baja humedad, la escasa nubosidad y la fuerte incidencia de radiación solar, condiciones que favorecen el calentamiento del ambiente.

Centeno agregó que esta tendencia de calor persistirá durante toda la semana, con leves variaciones de uno o dos grados, especialmente hacia el fin de semana.