Gobierno iniciará obras para mitigar inundaciones en el valle de Sula

<b>Aníbal Ehrler</b>, ministro de la SIT, declaró a <b>LA PRENSA </b>que la primera licitación corresponde a la reparación de bordos, la construcción de escolleras y pequeños dragados.Además, indicó que está por lanzarse la licitación para dragados de mayor escala en los canales Maya, Chotepe y Campín, así como en la quebrada Chasnigua. “Vamos a invertir cerca de 700 millones de lempiras, entre fondos nacionales y externos, para brindar una protección similar a la que existía hace más de cuatro años”, afirmó.Ehrler detalló que nueve empresas presentaron ofertas para ejecutar las obras de esta primera etapa. “Lo importante es que, al recibir las ofertas, estaremos adjudicando en una semana y en unos diez días comenzaríamos la reparación de los bordos”.Agregó que en los últimos cuatro años se invirtieron entre 80 y 100 millones de lempiras anuales. “Nosotros estamos invirtiendo más de 600 millones en un año, y en esa inversión se verá un cambio real en esta zona”.