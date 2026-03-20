Gobierno iniciará obras para mitigar inundaciones en el valle de Sula

San Pedro Sula, Cortés

La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) realizó la apertura de ofertas para los proyectos de mitigación en el valle de Sula, etapa uno. Estos contemplan nueve lotes de intervención en municipios de los departamentos de Cortés y Yoro, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones durante la temporada lluviosa. Los proyectos incluyen la reconstrucción y sobreelevación de bordos, la construcción de escolleras, muros de gaviones, alcantarillas y la limpieza de canales, acciones clave para proteger a miles de familias. Además, se llevó a cabo la apertura del proceso de supervisión de estas obras.

Estas acciones forman parte del Decreto de Emergencia 8-2026, Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, normativa que declara estado de emergencia vial a nivel nacional por un año. La ley autoriza al Poder Ejecutivo a ejecutar de forma inmediata trabajos de mantenimiento, rehabilitación y control en la red vial del país, previo a Semana Santa y de cara al próximo invierno. La normativa establece medidas excepcionales para ejecutar operativos de bacheo provisional, mantenimiento preventivo, señalización vial, dragado de ríos y cauces, reconstrucción de bordos, así como la construcción y ampliación de puentes en puntos estratégicos del país. Además, prioriza carreteras con alto flujo vehicular, rutas turísticas, corredores productivos y accesos a ciudades. También autoriza, de manera excepcional y temporal, modalidades de contratación directa, compra consolidada y leasing, con el objetivo de agilizar los procesos. No obstante, establece controles del Tribunal Superior de Cuentas, incluyendo control preventivo, concurrente y auditoría posterior, así como la obligación de publicar todos los procesos en portales de transparencia.

Primera etapa de obras para mitigar inundaciones en el Valle de Sula

Aníbal Ehrler, ministro de la SIT, declaró a LA PRENSA que la primera licitación corresponde a la reparación de bordos, la construcción de escolleras y pequeños dragados. Además, indicó que está por lanzarse la licitación para dragados de mayor escala en los canales Maya, Chotepe y Campín, así como en la quebrada Chasnigua. “Vamos a invertir cerca de 700 millones de lempiras, entre fondos nacionales y externos, para brindar una protección similar a la que existía hace más de cuatro años”, afirmó. Ehrler detalló que nueve empresas presentaron ofertas para ejecutar las obras de esta primera etapa. “Lo importante es que, al recibir las ofertas, estaremos adjudicando en una semana y en unos diez días comenzaríamos la reparación de los bordos”. Agregó que en los últimos cuatro años se invirtieron entre 80 y 100 millones de lempiras anuales. “Nosotros estamos invirtiendo más de 600 millones en un año, y en esa inversión se verá un cambio real en esta zona”.

¿Qué avances hay en la obra más esperada: El Tablón?

Aunque la obra más esperada es la represa multipropósito El Tablón, Ehrler destacó que las obras de mitigación actuales son igualmente relevantes. Señaló que el proyecto está siendo retomado por la SIT, tras su traspaso desde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Indicó que revisan estudios realizados por la empresa Lombardi en conjunto con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y que el siguiente paso será desarrollar un plan de socialización y manejo ambiental. El funcionario aseguró que la licitación pública internacional se lanzará este año. También se elaborará un plan de reasentamiento y se negociará con los propietarios de viviendas y terrenos. Sobre el rechazo de pobladores de Quimistán, Santa Bárbara, sostuvo que el proyecto será socializado. “Es difícil que este año se coloque la primera piedra; lo que podría ocurrir es concluir los estudios y avanzar. Si queremos que la obra se haga, debe ejecutarse correctamente; de lo contrario, podrían pasar otros 40 años”, afirmó. Arnaldo Martínez, presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), explicó que la licitación contempla trabajos en bordos y mitigación en el Valle de Sula, incluyendo remoción de sedimentos y maleza en canales de aguas lluvias, reconstrucción y sobreelevación de bordos en el río Chamelecón, construcción de escolleras en el río Ulúa, así como obras en el río Guaymón y el canal El Progreso. “Es positivo iniciar estas obras con suficiente anticipación a la temporada de lluvias para mitigar impactos. Esperamos que las siguientes licitaciones se realicen a tiempo y permitan resolver problemas recurrentes en el Valle de Sula”, opinó Martínez.

Se requiere un plan a largo plazo, dicen empresarios

Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), valoró positivamente el avance de las obras de mitigación, al considerar que responden a una demanda histórica de la región. “El dragado de ríos como el Chamelecón y el Ulúa, así como la limpieza de canales y reparación de bordos, es fundamental. Actualmente, muchos canales, como el Maya, están altamente sedimentados, lo que reduce su capacidad y aumenta el riesgo de inundaciones”, señaló. Qubain advirtió que, aunque estas intervenciones mejorarán el flujo hídrico en el corto plazo, no son suficientes ante eventos extremos como Eta e Iota. Por ello, insistió en la necesidad de soluciones estructurales a largo plazo. El empresario destacó que estas obras tienen un impacto directo en la economía nacional, ya que el Valle de Sula genera más del 60 % del producto interno bruto (PIB). Cada inundación representa pérdidas millonarias en infraestructura, producción, logística y empleo. Reducir el riesgo de inundaciones, añadió, garantiza la continuidad operativa de las empresas, protege inversiones y fortalece las cadenas de suministro, por lo que estas obras constituyen una inversión estratégica para el país. En relación con la represa El Tablón, Qubain indicó que el sector empresarial ha insistido en su ejecución como una prioridad nacional. Señaló que aún faltan pasos clave, como la no objeción del Gobierno para viabilizar el financiamiento con el BCIE y los acuerdos sociales para indemnizar a los afectados. Añadió que también deben impulsarse proyectos complementarios como Llanitos y Jicatuyo, cuyos estudios requieren actualización. “Con la ejecución de estas tres represas, se podría proteger hasta en un 80% al Valle de Sula”, afirmó.

Una licitación millonaria que quedó en nada en el gobierno anterior

Es importante señalar que el gobierno anterior, ya había licitado o por lo menos lo había anunciado, obras de protección para el Valle de Sula. Esto con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financiaría parcialmente el costo del “Programa para aumentar la resiliencia ante las inundaciones en el Valle de Sula”. Las obras debieron iniciar en enero de 2025 con un presupuesto de 20 millones de dólares (L528,614,000.00 al cambio de esa fecha) para la rehabilitación de causes, rios y canales en los municipios de La Lima, Villanueva y San Manuel, pero esto no se hizo, causando molestia e indignación en los pobladores, que reclaman respuestas. Para el canal Maya, en La Lima y San Manuel, se planificó la rehabilitación de 11 kilómetros, trabajo que debió estar concluido en un plazo de 12 meses desde la orden de inicio, según documentos de la SIT. Otros 11 kilómetros de trabajos están licitados para el canal Campín, también en la zona de La Lima, con el objetivo de concluirlos en un año. Las obras anunciadas por la SIT incluian intervenciones en el canal Maya, canal Marimba, la quebrada Chasnigua, la quebrada Campín y el río Chamelecón. El proyecto incluye dragados, construcción de muros y ampliación de canales en los puntos más críticos del valle de Sula. Enrique Contreras, representante del Codem por parte de la Cámara de Comercio de La Lima, manifestó que conformaron una comisión integrada por varias cámaras para velar por el tema de protección y riesgo en el Valle de Sula. Contreras ve positivamente las obras anunciadas por la SIT en este gobierno, pero, se siguen preguntando por el financiamiento otorgado por el BID con el que se iban a ejecutar el “Programa para aumentar la resiliencia ante las inundaciones en el Valle de Sula”, y que debió comenzar el año pasado. "No sabemos porque se ha detenido las obras, si ese dinero del BID ya está aprobado, recordemos que ese dinero contempla la rehabilitación completa del Canal Maya, no podemos obviar eso", aseveró Contreras.