Gobierno licitó L500 millones para obras en Valle de Sula, pero no se hicieron

La Lima, Cortés

Pese a que más de 500 millones de lempiras estaban listos para la ejecución de obras de mitigación por inundaciones en La Lima, Cortés, los proyectos nunca comenzaron, según documentos revisados por LA PRENSA Premium. Las autoridades gubernamentales, que en dos semanas deben entregar el poder, tampoco han informado a la municipalidad ni a las organizaciones civiles y patronatos involucrados si los proyectos fueron adjudicados ni sobre su avance. Las obras debieron iniciar en enero de 2025, luego se postergaron para mediados de año y, al final, por la campaña política, las organizaciones limeñas creen que todo quedó paralizado, lamentando que enfrentaron otro invierno expuestos a inundaciones. Según la documentación, parte de un presupuesto de 20 millones de dólares (528,614,000.00 lempiras al cambio de esa fecha) fue aprobado para La Lima, bajo el proyecto denominado “Rehabilitación de cauces, ríos y canales en el municipio de La Lima, Villanueva y San Manuel”. Desde el 1 de noviembre de 2024 se realizó el llamado a licitación, luego de que se anunciara que el Gobierno de Honduras había recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar parcialmente el costo del “Programa para aumentar la resiliencia ante las inundaciones en el Valle de Sula”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El proyecto comprende la reconstrucción de bordos en los márgenes izquierdo y derecho, así como la rehabilitación de canales de alivio que actualmente están completamente azolvados y enmontados. Para el canal Maya, en La Lima y San Manuel, se planificó la rehabilitación de 11 kilómetros, trabajo que debió estar concluido en un plazo de 12 meses desde la orden de inicio, según documentos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT). Otros 11 kilómetros de trabajos están licitados para el canal Campín, también en la zona de La Lima, con el objetivo de concluirlos en un año.



Rehabilitación del canal Maya

El propio Gobierno anunció el préstamo del BID por un valor de 20 millones de dólares en comunicados oficiales y afirmó que las obras en el valle de Sula se ejecutarían para reducir el riesgo de las familias vulnerables, mediante obras de control de inundaciones y el fortalecimiento de las capacidades de planificación para la reducción del riesgo en las instituciones públicas responsables. Para la valoración del crédito se consideró la histórica deuda en el mantenimiento de bordos, así como el impacto de los huracanes Eta y Iota en 2020 y la tormenta Julia en 2022, en el valle de Sula, una de las zonas más devastadas del país. Las obras anunciadas por la SIT incluyen intervenciones en el canal Maya, canal Marimba, la quebrada Chasnigua, la quebrada Campín y el río Chamelecón. El proyecto incluye dragados, construcción de muros y ampliación de canales en los puntos más críticos del valle de Sula.

" Ahora lo que necesitamos es que los nuevos funcionarios del Gobierno agilicen el inicio del proyecto, del cual ya está el dinero, fue licitado y adjudicado, y que se ejecute en este período y no en invierno" Domingo Leiva, presidente del patronato de El Paraíso

Delmis Cardona, coordinador del comité de emergencia municipal de La Lima, explicó que la rehabilitación del canal Maya permitiría recuperar su capacidad total de conducción de agua, equivalente a 750 metros cúbicos por segundo, lo que evitaría mayores problemas y la elevación de bordos y plantillas para soportar fenómenos naturales. Según Cardona, el proyecto tendría una duración estimada de tres años, al tratarse de una reconstrucción total de 24 kilómetros. El canal Maya consta de dos fases: una que inicia en Guaruma 1 y finaliza en Flores de Oriente, donde converge con los canales Marimba, Chasnigua y Comandante, formando el canal Campín, que desemboca aguas abajo en el sector de Bandera, en Choloma, donde el río Chamelecón retoma su cauce natural.

En la zona del canal Campín se recuperaría toda la capacidad hidráulica, superior a la del canal Maya, ya que confluyen 250 metros cúbicos por segundo del Marimba, 150 del Comandante y 750 del canal Maya, formando un canal con capacidad de hasta mil metros cúbicos por segundo que conduce el agua hacia el río Chamelecón. Cardona señaló que, aunque tras Eta y Iota se realizaron reparaciones en los bordos, estos requieren rehabilitación debido al azolvamiento y la necesidad de reconformar las bermas, que son las gradas internas del canal diseñadas para evitar que la presión del agua se concentre en un solo lado.

Esperanza en gobierno de Asfura