Gobierno licitó L500 millones para obras en Valle de Sula, pero no se hicieron

El propio Gobierno anunció el préstamo del BID por un valor de<b> 20 millones de dólares</b> en comunicados oficiales y afirmó que las obras en el valle de Sula se ejecutarían para reducir el riesgo de las familias vulnerables, mediante obras de control de inundaciones y el fortalecimiento de las capacidades de planificación para la reducción del riesgo en las instituciones públicas responsables.Para la valoración del crédito se consideró la histórica deuda en el mantenimiento de bordos, así como el impacto de los huracanes Eta y Iota en 2020 y la tormenta Julia en 2022, en el valle de Sula, una de las zonas más devastadas del país.Las obras anunciadas por la SIT incluyen intervenciones en el canal Maya, canal Marimba, la quebrada Chasnigua, la quebrada Campín y el río Chamelecón. El proyecto incluye dragados, construcción de muros y ampliación de canales en los puntos más críticos del valle de Sula.