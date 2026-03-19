Aerolíneas nacionales aumentan las tarifas por alza en combustibles

San Pedro Sula, Cortés

Las aerolíneas nacionales anunciaron un ajuste en el precio de los boletos aéreos debido al aumento en el costo de los combustibles. Representantes del sector turístico advirtieron que, de continuar el alza de los carburantes, otros servicios vinculados a la industria también podrían encarecerse. En un comunicado oficial, la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (AHLA) informó: “Ante el incremento significativo en los precios internacionales del combustible de aviación, una situación ampliamente conocida que continúa impactando los costos operativos de la industria aérea a nivel global, las líneas aéreas nacionales miembros de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (AHLA), como operadores responsables, se ven en la necesidad de realizar un ajuste en el valor de los boletos aéreos por aumento de combustible.

Este ajuste responde exclusivamente a factores externos relacionados con el comportamiento del mercado internacional del combustible y tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad de las operaciones aéreas, permitiendo a las aerolíneas continuar prestando sus servicios de manera segura, eficiente y responsable. Nuestro mayor interés es seguir ofreciendo la mejor y más segura conectividad aérea para Honduras, contribuyendo al desarrollo y la integración de las diferentes regiones del país. Agradecemos, como siempre, su comprensión y el valioso apoyo que brindan al desarrollo y conectividad del transporte aéreo en Honduras”, finaliza el comunicado. Consultados sobre el porcentaje o monto del ajuste, representantes de la AHLA explicaron que ese aspecto lo define cada aerolínea de forma individual.

Entre las aerolíneas nacionales, CM Airlines opera vuelos hacia Tegucigalpa, San Pedro Sula, Roatán, Útila, Guanaja, La Ceiba y Puerto Lempira; mientras que Aerolíneas Sosa cubre rutas hacia Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán. El aumento en los precios de los combustibles responde principalmente a la crisis geopolítica en Medio Oriente, que ha impulsado al alza los precios internacionales del petróleo, sumado a una alta demanda global. La inestabilidad en la región afecta la producción y el transporte de crudo, elevando el precio del barril. Esta situación ya impacta diversos productos y servicios en Honduras, que registran incrementos asociados a este contexto.

Nicole Marder, exministra de Turismo, consideró que este incremento en las tarifas de los vuelos nacionales no afectará el movimiento de pasajeros durante Semana Santa, ya que la mayoría realiza sus reservaciones con anticipación. “De todos modos, los vuelos tienden a subir en el último momento; cualquier boleto aéreo, no solo los nacionales. La gente ya tiene sus planes de Semana Santa, como La Ceiba o Roatán, con tiempo”, indicó Marder. Marder advirtió que, con el alza de los combustibles, los vuelos en general tendrán ajustes en sus tarifas, no solo los nacionales. “Siempre la recomendación es comprar con tiempo, no esperar a última hora, porque así le saldrá más caro”, apuntó.

Sector turismo advierte de más aumentos

Ricardo López, directivo de la Asociación de Agencias de Viajes, manifestó que la crisis en Medio Oriente ha afectado de manera directa al sector, ya que algunos grupos tenían planificado viajar a Israel, planes que han debido pausarse. “Nos afecta a todos como turismo y, lamentablemente, no hay mucho que se pueda hacer; las aerolíneas hacen sus ajustes y así sucesivamente. Lo único que podemos hacer es esperar a que esto mejore”, opinó López. López señaló que mejorar la conectividad con Centroamérica es una tarea pendiente. “Por ejemplo, tenemos el aeropuerto de Toncontín prácticamente abandonado, cuando podríamos conectar las capitales de Centroamérica, pero no ha habido una visión hacia ello”, afirmó. Agregó que los aumentos por el alza de los combustibles tendrán un efecto en el siguiente trimestre del año, debido a que para esta temporada ya están vendidos los paquetes de Semana Santa. “Al viajero se le recomienda planificar sus viajes, ahorrar e ir buscando ofertas”, recomendó.