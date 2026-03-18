Zambrano no respaldó petición de Libre de eliminar impuestos a los combustibles; imagen es de 2022

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación que asegura que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, supuestamente se unió a la petición de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre) para exigir la eliminación del impuesto a los combustibles en Honduras La publicación adjunta una fotografía de Zambrano vistiendo una camiseta blanca con el mensaje “No más impuesto a los combustibles”. Sin embargo, la imagen no corresponde a la actual protesta de congresistas de Libre. En realidad, fue tomada en el 2022, cuando Zambrano, junto a otros diputados nacionalistas, exigieron ese año la eliminación de ese impuesto. “Todos los hondureños estamos en contra del aumento desproporcionado a los combustibles. PRESIDENTE DEL CONGRESO SE UNE AL LLAMADO DE LIBRE”, dice textualmente la publicación difundida en Facebook el 17 de marzo de 2026.

El contexto actual está marcado por el aumento en los precios internacionales del petróleo. El conflicto en Medio Oriente —una región clave para la producción y distribución mundial de crudo— ha incrementado la incertidumbre en los mercados energéticos, especialmente por los riesgos en el tránsito por el estrecho de Ormuz. Este encarecimiento impacta a países importadores como Honduras. La semana del 16 de marzo, los precios de la gasolina superior y el diésel registran las mayores alzas desde que iniciaron las tensiones, lo que llevó al gobierno a subsidiar el 50% del incremento. El 17 de marzo, diputados de Libre solicitaron la eliminación del impuesto a los combustibles como una medida para aliviar el impacto económico. Esta exigencia retoma posturas impulsadas en años anteriores por sectores de la oposición. En 2022, la bancada del Partido Nacional protestó con el mismo objetivo en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. En ambos casos, los diputados vistieron camisetas blancas con el mensaje “No más impuestos a los combustibles”.

Foto de 2022

Una búsqueda inversa con Google Lens permitió ubicar la fotografía en una publicación del 5 de julio de 2022 del medio Radio América, que contiene la siguiente descripción: “Diputados del Partido Nacional en protesta en el Congreso Nacional piden eliminar el impuesto a los combustibles”. En ese registro aparece el actual presidente del Congreso Nacional junto a los diputados del Partido Nacional, Jack Uriarte y Nelson Márquez, quienes, durante el gobierno de Xiomara Castro, solicitaban la eliminación del impuesto a los carburantes en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

También, el medio UNE TV publicó la misma imagen, indicando que corresponde a una protesta realizada en 2022 por la bancada nacionalista contra el aumento en el precio de los carburantes.