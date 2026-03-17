Diputados de Libre piden eliminar impuesto a los combustibles

Tegucigalpa, Honduras

Diputados de Libertad y Refundación (Libre) llegaron a la sesión de este 17 de marzo con camisetas blancas, exigiendo la eliminación del impuesto a los combustibles en Honduras.

Parlamentarios como Kritza Pérez y Clara López recordaron que lo mismo habían solicitado los congresistas del Partido Nacional durante el mandato de Xiomara Castro. Por ello, consideran que ahora los nacionalistas deben cumplir con la misma exigencia que ellos hicieron.

Sin embargo, los diputados del Partido Nacional sostienen que no se puede eliminar el impuesto, ya que de este dependen los sueldos de empleados públicos, incluyendo policías, militares, maestros y personal de salud.