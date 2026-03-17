Diputados de Libre piden eliminar impuesto a los combustibles

Diputados de Libertad y Refundación (Libre) llegaron a la sesión de este 17 de marzo con camisetas blancas, exigiendo la eliminación del impuesto a los combustibles en Honduras.
Parlamentarios como Kritza Pérez y Clara López recordaron que lo mismo habían solicitado los congresistas del Partido Nacional durante el mandato de Xiomara Castro. Por ello, consideran que ahora los nacionalistas deben cumplir con la misma exigencia que ellos hicieron.
Sin embargo, los diputados del Partido Nacional sostienen que no se puede eliminar el impuesto, ya que de este dependen los sueldos de empleados públicos, incluyendo policías, militares, maestros y personal de salud.
“Ellos pedían que se eliminaran o se congelaran todos los impuestos a los derivados del petróleo, la misma solicitud les estamos haciendo nosotros en este momento. Si antes se exigió, ¿por qué ahora no? Según declaraciones del diputado Mario Pérez, ahora no se puede”, dijo Kritza Pérez.
La diputada agregó que “es un llamado a la coherencia a la bancada del Partido Nacional. ¿Si en el 2022 se podía, por qué en el 2026 ya no puede?”.
Mario Pérez, diputado nacionalista, explicó que “el impuesto no ha crecido, hay que dejarlo claro. El impuesto es el mismo con el galón a 120 que con el galón a 70 lempiras; lo que ha subido es el precio de los combustibles internacionalmente”.
La importación y consumo de combustibles constituye la tercera fuente de ingresos del presupuesto de la administración pública centralizada de Honduras, solo superada por el 15 % del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).