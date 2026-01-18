$!Interactivo: ¿cuál fue el desempeño del Gobierno de Xiomara Castro?

Por otro lado, se reconstruyeron 3,412 escuelas entre 2022 y 2023. Para 2024, la presidenta Castro aseguró haber superado las 5,000, aunque no existen datos oficiales que lo confirmen.Aun así, no se alcanzó la meta de las 12 mil escuelas prometidas al inicio del mandato y al contrario, en 2025 el Gobierno se retractó al decir que la meta eran 6 mil escuelas reconstruidas.Al respecto, el consultor en educación Johnny Varela mencionó que, desde un enfoque integral, el desempeño del Gobierno muestra avances limitados y retrocesos persistentes. "Aunque se implementaron programas como matrícula gratuita y merienda escolar, no han garantizado trayectorias completas", expresó.Varela señaló además que, de una población proyectada de 2,914,591 menores en edad escolar, más de 1.2 millones permanecen fuera del sistema educativo.“La exclusión educativa sigue siendo alta, especialmente en niveles prebásica y media. Las desigualdades de oportunidades en zonas rurales y entre familias en situación de pobreza continúan marcando el sistema”, explicó.