Así funcionan bancos, hospitales y centros educativos este Día de las Américas

San Pedro Sula, Honduras.

La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) informó que, conforme al artículo 1 del Decreto No. 50-2003, el feriado correspondiente a este martes 14 de abril será trasladado al lunes 20 de abril, lo que modifica la jornada laboral en el sistema financiero nacional.

El ajuste del feriado del Día de las Américas ha generado cambios en la operación de bancos, centros de salud y el sistema educativo, según comunicados oficiales de diversas instituciones que detallan cómo se desarrollan las actividades durante esta semana.

En ese sentido, Ahiba confirmó que hoy martes 14 de abril todas las agencias bancarias del país operarán con normalidad, brindando atención en sus horarios habituales a los usuarios.

Sin embargo, el lunes 20 de abril las oficinas principales, agencias y ventanillas permanecerán cerradas en conmemoración del feriado trasladado, como parte del cumplimiento de la normativa vigente.

La organización recordó que, pese al cierre de agencias físicas, los servicios digitales continuarán disponibles durante el feriado para facilitar las transacciones de los clientes.

Entre estos servicios se incluyen la banca en línea, aplicaciones móviles, cajeros automáticos, transferencias ACH, agentes corresponsales y puntos de venta POS.

Asimismo, Ahiba recomendó a los usuarios planificar con anticipación sus operaciones financieras para evitar inconvenientes durante el día en que las agencias permanezcan cerradas.

“Invitamos a nuestros clientes a utilizar los canales digitales y consultar los horarios especiales en las plataformas oficiales de cada banco”, indicó la asociación en su comunicado.

En el sector salud, la jefa de comunicaciones del hospital Mario Catarino Rivas, Mirian Cardona, informó que este centro asistencial atiende con normalidad este 14 de abril.

La funcionaria explicó que el feriado del Día de las Américas ya había sido otorgado durante el período de Semana Santa, por lo que las actividades médicas no presentan interrupciones este día.

Iris Urbina, jefa de Comunicaciones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), comunicó que el centro médico mantiene sus servicios en horario regular en todo el país durante este martes.

La comunicadora detalló que tanto sus centros asistenciales como administrativos operan sin interrupciones, garantizando la atención a miles de derechohabientes que requieren consultas, emergencias y otros procedimientos médicos.

En el IHSS el asueto será programado internamente para su personal, permitiendo equilibrar el descanso de los trabajadores sin afectar la continuidad de los servicios de salud.

Esta modalidad permitirá que los empleados puedan gozar del feriado en fechas posteriores, evitando atrasos o cancelaciones en la atención médica.

En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación confirmó que el calendario académico contempla la suspensión de clases únicamente hoy martes 14 de abril por la conmemoración del Día de las Américas.

La ministra de Educación, Ivette Arely Argueta, indicó que el resto de la semana, miércoles, jueves y viernes, las clases se desarrollarán de manera presencial en todo el país.

Según explicó, esta medida busca garantizar la continuidad del proceso educativo y minimizar interrupciones en el desarrollo académico de los estudiantes.

Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) reiteró que el traslado del feriado al lunes 20 de abril responde a lo establecido en el Decreto No. 50-2003.