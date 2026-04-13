Médicos del Catarino Rivas mantienen asambleas por salarios y despidos

San Pedro Sula, Honduras.

Los médicos del hospital Mario Catarino Rivas continúan en asambleas informativas como parte de las acciones convocadas por el gremio a nivel nacional, en medio de una creciente tensión con la Secretaría de Salud (Sesal) por el incumplimiento de acuerdos, salarios atrasados, presuntos despidos y persecución laboral. Desde el principal centro asistencial de la zona norte del país, agremiados informaron que la medida se mantendrá, mientras no se obtengan respuestas concretas a las demandas planteadas por el Colegio Médico de Honduras (CMH), que ha reiterado su llamado a mantener estas jornadas de información en señal de protesta. La junta directiva del CMH convocó a una asamblea extraordinaria de carácter informativo para este martes 14 de abril, dirigida a médicos en todas sus modalidades de contratación, así como a residentes de todas las especialidades, en un horario de 7:00 am a 7:00 pm.

Entre las principales exigencias del gremio destacan el cese inmediato de los despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios adeudados, la firma de contratos con gestores y la centralización de las redes descentralizadas de salud. Asimismo, demandan el cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones donde laboran médicos, el reajuste salarial conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento bienal correspondiente a 2026 y la aprobación del presupuesto general de la República con la asignación del 12% para el sector salud. Cabe señalar que las asambleas informativas fueron retomadas el pasado miércoles 9 de abril, luego de que el CMH denunciara el incumplimiento de acuerdos previamente alcanzados con la Sesal, los cuales buscaban frenar los despidos, reintegrar a médicos interinos y asegurar el pago de salarios y otros beneficios pendientes. La reactivación de esta medida se produjo tras señalamientos de que, al regresar del feriado de Semana Santa, autoridades de varios centros asistenciales habrían continuado con despidos del personal, pese a los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo. El CMH dio un plazo de 48 horas para retomar las negociaciones con las autoridades sanitarias. No obstante, la Secretaría de Salud rechazó "de manera contundente" las acusaciones, negando cualquier tipo de hostigamiento o persecución.